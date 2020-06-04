【新冠肺炎】小四至中二如期下周一復課，小五呈分試可延至９月

《經濟通通訊社４日專訊》政府公布，繼全港中三至中五級學生５月２７日順利復課後，小

四至中二級別亦將根據既定時間表於下星期一（８日）復課。教育局發言人表示，過去一星期，

學校整體運作暢順。學校重新編排上課時間表，並盡量透過分流安排，避免人群聚集。同學重返

校園，亦迅速適應課堂學習生活。

至於家長關心的小五呈分試安排方面，受影響學校可按校本情況，包括未能回港復課學生的

人數，作特別安排。學校可考慮延遲全體小五學生的評核時間至９月份進行，或讓如期復課的學

生先在７月份進行評核，並安排受影響學生於較後時間進行補考。如學校決定延遲全體小五學生

的呈分試時間至９月份，有關學校遞交呈分試積分的限期會延至１０月２０日。

發言人補充，至於跨境學生的復課安排，涉及兩地出入境管制、防疫抗疫政策以及交通安排

等多個範疇，教育局正緊密與各方協調，包括與本地多區學校商討交通的細節，希望爭取為中三

至中五級跨境學生於６月中旬到港復課。待中三至中五級跨境學生復課安排具體落實後，會汲取

經驗及檢討實際運作，並視乎屆時疫情發展、口岸交通、人手等情況，再研究能否為其他年級較

低的跨境學生作復課安排。（ｃｌ）

