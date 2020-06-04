【新冠肺炎】衞生署：祿泉樓「１０」及「１２」室居民需疏散

《經濟通通訊社４日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，瀝源邨祿泉樓群

組，今早再發現一宗初步陽性反應確診個案，７２歲男患者與太太及女兒同住，有糖尿及高血壓

，早前曾留樣本分析但呈陰性，昨日出現病徵，今天初步確診，並表示與專家討論後，決定撤離

祿泉樓各層「１０」及「１２」室的居民，到檢疫中心隔離１４天。

張竹君續指，平日男患者多留在家中照顧太太，早前亦曾與朋友會面。

據報，此前已有５架旅遊巴抵達祿泉樓外接載居民。（ｂｎ）

