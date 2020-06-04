【新冠肺炎】本港新增５宗孟加拉回港確診個案，一宗本地初步確診

《經濟通通訊社４日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增五

宗外地輸入個案，全部由孟加拉經馬來西亞回港，在檢疫中心確診，年齡介乎１５至５３歲。另

外，亦新增一宗本地初步確診個案。

該宗本地初步個案，涉及一名７２歲居於沙田瀝源邨祿泉樓的男子。他與太太及女兒同住，

有糖尿及高血壓，早前曾留樣本分析但呈陰性，昨日出現病徵，今天初步確診。當局與專家討論

後，決定撤離祿泉樓各層「１０」及「１２」室的居民，到檢疫中心隔離１４天。（ｂｎ）

