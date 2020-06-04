【新冠肺炎】祿泉樓疏散檢疫不足１００人，喉管或成傳播途經

《經濟通通訊社４日專訊》衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港多一宗本地初步確

診個案，涉及一名住在瀝源邨祿泉樓的７２歲男子，祿泉樓現有３組個案，都是來自１２號單位

，另外一宗則是１０號單位，為安全起見，決定疏散所有１０號和１２室無病徵住戶，到檢疫中

心隔離檢疫１４天，共涉及２０多戶不足１００人，並將詳細調查單位喉管等問題。

張竹君指，初步確診的男患者，本身有糖尿病和高血壓，平時甚少外出，同住的太太早前跌

倒，主要留在家中照顧太太。而同住的太太和女兒均無病徵。



＊氣喉氣窗、渠口樣辦暫未發現問題＊



環境局副局長謝展寰懷疑祿泉樓５宗個案的感染源頭來自「１２」室，雖然現場視察後，未

發現涉案單位的氣喉氣窗有明顯問題，在渠口取走的樣辦亦無病毒，但認為再多一宗初步確診來

自「１２」號單位，喉管可能是傳播途經，決定安排居民撤離。另外，同層確診個案的單位，在

源頭個案的對面，兩個單位的喉管分離，預計最有可能經環境因素傳染，包括大廈出入口的推門

及幾個單位的信箱在附近位置。

張竹君又稱，至今從祿泉樓居民收回約１２００個樣本樽，全部完成檢測屬陰性，尚有６戶

未能聯絡，已要求警方協助，並發出強制檢測令。（ｃｌ）

