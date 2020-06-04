《日入而息》國歌條例草案三讀通過，中美航運起紛爭，港股四連升

《今天重點》﹡立法會三讀通過國歌條例草案；曾國衞稱國歌法將於本月１２日刊憲，會進

行宣傳教育；梁君彥批評議員阻礙會議，譴責其行為極不負責任

﹡本港新增５宗孟加拉回港確診個案，一宗本地初步確診

﹡衛生署表示祿泉樓「１０」及「１２」室居民需疏散；祿泉樓疏散檢疫不足

１００人，喉管或成傳播途經

﹡外電表示一些跨國企業擬把部分財資管理業務撤出香港

﹡網易（０９９９９）香港ＩＰＯ歐美投資者認購提前結束

﹡美國月中起禁止中國航班赴美，施壓允許美國復航；外交部指中國民航局正

與美國運輸部進行嚴正交涉

﹡商務部表示中國外貿發展韌性強，長期向好趨勢不變；中國沒有出現外資撤

離、產業鏈外遷情況；中歐投資協定談判取得積極進展；消費市場回暖復甦

，支持商貿流通領域小微企；商務部推２４項措施支持湖北自貿區；首４月

中國服務進出口總額同比降１３％



《即日市況》﹡中央出新招內需跑出，港股升４０點收２４３６６點連漲四日



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒１％中斷五連升，大市欠方向成交顯著縮



《美元匯價》﹡美國失業情況或已見頂，美元及黃金短線下跌；歐元最新報１﹒１２０１

╱０５，日圓最新報１０８﹒８８╱９２



《公司業績》﹡中信証券（０６０３０）５月份淨利潤跌１４﹒２％至４﹒０４億元人民幣

﹡中國銀河（０６８８１）５月份純利跌１﹒５％至３﹒６億元人民幣

﹡中州證券（０１３７５）５月份淨利潤按年下跌５６﹒４％

﹡東方證券（０３９５８）５月淨利潤按年升逾１倍至１﹒２９億元人民幣

﹡浙江滬杭甬（００５７６）旗下浙商證券５月淨利潤按年大跌逾８２％



《公司資訊》﹡永泰（００３６９）ＯＭＡ特色戶售２５５８萬，呎價近２萬雙破頂

﹡中石化集團擬投資２００億元人民幣助湖北疫後重振發展

﹡中銀香港（０２３８８）支持現金發放計劃，將推措施方便市民登記及取款

﹡網易香港ＩＰＯ歐美投資者認購提前結束

﹡第七大道（００７９７）獨立調查機構發現內控問題，已採取補救措施

﹡賢能（０１７３０）向合資公司增資８萬坡元，購汽車及備件儲存物業

﹡輝煌科技（０８１５９）折讓近４％配股淨籌６０８萬元營運金，面臨財務

挑戰

﹡聯控（０３３９６）發第一期債規模１８億元人民幣，票面利率４﹒５％

﹡陽光１００中國（０２６０８）５月份合同銷售額按年升２﹒７８％

﹡金地商置（００５３５）５月合約銷售額按年升逾５２％

﹡信利國際（００７３２）５月綜合營業淨額按年減少５﹒４％

﹡中國海外發展（００６８８）５月份合約物業銷售額按年跌５﹒４％

﹡新世紀醫療（０１５１８）附屬與Ｓｅｒｅｎｉｕｍ仲裁聆訊已結束

﹡香港電視５（０１１３７）月份日均訂單量按年增長１﹒２倍

﹡中駿集團控股（０１９６６）５月份合同銷售金額按年增長６９％

﹡宏安地產（０１２４３）不知悉導致股價下降及成交量上升的任何原因



《國企紅籌》﹡中國海外宏洋（０００８１）集團５月合約銷售額按年升５﹒３％



《神州民企》﹡禹洲地產（０１６２８）有信心今年可達千億人幣銷售目標；評級機構對內

房整體看法悲觀，點名標普降級不合理

﹡世茂房地產（００８１３）５月合約銷售額按年升３７％至逾２２０億元人

民幣

﹡碧桂園（０２００７）５月合同銷售金額按年升３﹒２９％至５６１﹒１億

元人民幣

﹡中能國際（０１０９６）旗下全資附屬公司遭平安銀行申請破產



《中國要聞》﹡報告表示５月重點城市二手樓成交回暖，疫情影響漸減少

﹡中國黃金協會表示５月全國黃金銷售環比增長５４％

﹡乘聯會表示內地５月主力車廠零售已恢復到去年同期水平

﹡武漢規劃疫後重振三年行動，強調醫療衛生設施升級

﹡據報各地積極申請抗疫特別國債，投向基建及衛生領域

﹡安信證券資管公司開業，資管新規出台後首家

﹡中石油與鹽田港等合作，國內首個海上ＬＮＧ正式落戶

﹡融創零元轉讓樂視網股份，監管關注規避股份減持限制

﹡商務部表示中國外貿發展韌性強，長期向好趨勢不變；中國沒有出現外資撤

離、產業鏈外遷情況；中歐投資協定談判取得積極進展；消費市場回暖復甦

，支持商貿流通領域小微企；商務部推２４項措施支持湖北自貿區；首４月

中國服務進出口總額同比降１３％

﹡上金所啟動「淨網行動」，打擊非法廣告宣傳

﹡滬銀行同業公會發布穩外貿、穩外資金融服務倡議書

﹡人行７００億逆回購利率持平，淨回籠１７００億；首季金融機構資產同比

增９﹒８％至３３３萬億

﹡攜程在上海成立創業投資公司，註冊資本達１億元人民幣

﹡ＩＮＧ表示美或再指控中國操縱匯率，香港或入監測名單

﹡中國民航局公布具國際客運航班接收能力口岸城市名單

﹡外交部表示中國民航局正與美國運輸部進行嚴正交涉

﹡美國打禁飛戰，中方姿態軟，允美航企復飛每星期一班

﹡豬價連跌１４周，全國豬肉零售均價每公斤下降１３元

﹡內蒙古銀監局前局長退休５年後受查，涉嚴重違紀違法

﹡中石化上海石油在滬布局加氫站，首批１１座

﹡據報財險公司保險條款和費率管理辦法擬修訂

﹡據報京東方Ａ將成蘋果５Ｇ電話的ＯＬＥＤ供應商

﹡銀保監表示大力發展科技金融、綠色金融、消費金融；必須高度警惕，堅決

遏制各類風險反彈回潮



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒６％報１１３９３﹒２３點，連升四日

﹡台灣將補貼晶片製造商到台設廠，計劃撥款百億新台幣



《其他消息》﹡立法會三讀通過國歌條例草案

﹡陳志全朱凱廸灑潑液體，警方消防進入會議廳調查

﹡金管局聯同銀行業推出銀行業人才起動計劃，提供３００個職位

﹡六四悼念晚會今如常進行，警方呼籲市民留家免聚集

﹡建制派不排除要求取消辯論，直接表決國歌法

﹡政府就新界東北堆填區擴建收回１０幅私人土地

﹡議員立法會潑異味液體，警方暫列求警調查不排除拘捕

﹡曾國衞稱國歌法將於本月１２日刊憲，會進行宣傳教育

﹡深股通額度全日用３０﹒２億元；滬股通額度全日用１０﹒８億元，陸股通

淨流入近２９億

﹡英國企業冷待發行ＣＤＲ，法律人士指兩地監管有差異

﹡中原表示海外置業查詢增，部分人趕在政策收緊前置業移民

﹡本港首季港口貨物吞吐量按年減３﹒２％，按季跌７﹒３％



《國安立法》﹡工總葉中賢稱製造業整體支持國安法，長遠賺多於蝕

﹡外電表示一些跨國企業擬把部分財資管理業務撤出香港

﹡特朗普稱未考慮因香港國安法問題制裁習近平

﹡商務部表示堅決支持香港維護單獨關稅區地位

﹡譚耀宗稱議員或參選人反對國安立法應被取消資格

﹡銀保監表示美國少數政客揚言要制裁香港，損人不利己



《新冠肺炎》﹡本港新增５宗孟加拉回港確診個案，一宗本地初步確診

﹡衛生署表示祿泉樓「１０」及「１２」室居民需疏散

﹡祿泉樓疏散檢疫不足１００人，喉管或成傳播途經

﹡新加坡局部解封，允許中國多省市旅客申請到星公幹

﹡小四至中二如期下周一復課，小五呈分試可延至９月

﹡教育局表示小四至中二學生下周一如期復課

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