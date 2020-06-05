【網易歸航】傳網易（０９９９９）指導發行價每股１２３元

《經濟通通訊社５日專訊》據外媒引述消息人土指，網易（０９９９９）每股指導發行價１
２３元，比現時的招股價上限１２６元略低２﹒３８％，而隔晚美國上市的網易ＡＤＲ收報４０
５﹒０１美元，每份ＡＤＲ相當於２５股普通股，相當於每股約１２５﹒５５元，本港指導發行
價相比低出約２％。
消息亦指，散戶積極認購有望觸發回撥機制，增至２０５２萬股撥至公開發售，即佔總數１
﹒７１億股中的１２％。
網易今日中午截止公開認購，據報暫超購近１２５倍。（ｎｓ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道05/06/2020
或失獨立關稅地位 香港6大隱憂
|生財有道04/06/2020
【紓困措施】政府派錢一萬最快7月發放 中銀增過百人手處理登記
|FOCUS04/06/2020
【FOCUS】硬脫歐陰雲再起 肺疫或推波助瀾
|生財有道04/06/2020
《開市Good Morning》林家亨：短線宜趁高位沽貨
|中國故事04/06/2020
【地攤經濟】拉動經濟靠「地攤」 各地各企業紛紛推計劃
|中國故事04/06/2020
《京城近觀》北京車牌新政：鼓勵結婚多生育？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰