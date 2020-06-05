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05/06/2020 08:44

【網易歸航】傳網易（０９９９９）指導發行價每股１２３元

　　《經濟通通訊社５日專訊》據外媒引述消息人土指，網易（０９９９９）每股指導發行價１
２３元，比現時的招股價上限１２６元略低２﹒３８％，而隔晚美國上市的網易ＡＤＲ收報４０
５﹒０１美元，每份ＡＤＲ相當於２５股普通股，相當於每股約１２５﹒５５元，本港指導發行
價相比低出約２％。
　　消息亦指，散戶積極認購有望觸發回撥機制，增至２０５２萬股撥至公開發售，即佔總數１
﹒７１億股中的１２％。
　　網易今日中午截止公開認購，據報暫超購近１２５倍。（ｎｓ）

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