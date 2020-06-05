《盤後部署》港股貼近全日最高位收市，有力挑戰２５０００關

《經濟通通訊社５日專訊》美國經濟活動持續恢復，隔晚美股個別發展。港股今早高開２１

點報２４３８８點後呈上下爭持格局，騰訊（００７００）總裁劉熾平年內第三度減持，一度拖

累大市調頭向下，跌１１３點見全日最低２４２５３點，惟港元強勢並觸及強方兌換保證，金管

局向市場沽出９﹒７７億港元，銀行及本地地產股持續向上。午後傳出美國擬推最高一萬億美元

經濟刺激計劃，道指期貨升逾３００點，有利港股氣氛並推升重磅藍籌，恆指最多升４４３點報

２４８１０創逾一個高月高，最終收報２４７７０點，升４０４點或１﹒６６％，全周累漲

１８０８點，今日主板成交１３４８﹒６６億元多７﹒５３％。

國指收報１００６６點，升９８點或０﹒９９％。

Ａ股兩市同步轉強，上證綜指收報２９３０點，升１１點或０﹒４％；深證成指報

１１１８０點，升４１點或０﹒３７％，總成交６３１５﹒２８億人幣，急飆兩成一。



＊黃金ＥＴＦ持倉淨流入６２３噸創１１年高＊



世界黃金協會（ＷＧＣ）最新數據顯示，新冠疫情對全球經濟與社會的影響依舊存在、中美

關係緊張、就業市場受到挑戰及各國央行的資產購買計劃，支撐黃金買盤，今年以來全球黃金

ＥＴＦ持倉錄得６２３噸淨流入，超過２００９年創下的５９１噸紀錄。其中５月淨流入依然強

勁，總持倉增至３５１０噸，再創歷史新高，總資產規模上升４﹒３％。

在香港上市的ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）由本年初至今，已上漲１１﹒５％。協會報

告指出，儘管風險資產似乎處於牛市氛圍中，但面對不斷膨脹的財赤以及高企的股債估值，投資

者尋求對沖的意願不斷上升，均驅動全球黃金ＥＴＦ的總持倉增加。

早前有消息指，沙特與俄羅斯同意延長每日削減９７０萬桶的協議限期至７月底，但前提是

其他不履行減產承諾的成員，必須補足所欠的減產數量。據外媒報道，有傳石油出口國組織與盟

國（ＯＰＥＣ＋）就油市現況在周末舉行會議。至於ＯＰＥＣ與非ＯＰＥＣ技術委員會將於本月

中舉行會議，監督ＯＰＥＣ＋成員履行減產承諾情況。

ＯＰＥＣ＋若然繼續減油產，配合全球重啟經濟步伐擴大，有望拉升通脹，資金流入金市的

吸引力將更大。



＊資金流入，港元觸及金管局強方兌換保證＊



其實現時頗為尷尬的時刻，若說疫情因素早已在市場全部反映，美股和港股齊齊走高是實證

，但全球黃金ＥＴＦ市場卻顯示避險情緒仍在升溫（當然不止疫情因素、還有中美角力、油價問

題等），反映現時仍有大量投資者對股市升勢存有介心，因此對後市走勢更難預料。

港股方面，一連多日錄得資金流入，修復了５月２２日的下跌裂口及多條主要平均線，若然

今日收升不足１００點，本來大有轉勢之意，不過今日恆指尾段發力向上兼貼近全日最高位

２４８１０點收市，加上港元觸及金管局強方兌換保證，資金流入本港，以及大和稱地產股到了

「別人恐懼時貪婪」的時機，打破「港版國安法」利淡銀行及地產股的心理關口，因此港股似有

力再上，可望挑戰前三個頂位約２５０００點關，若以保力加通道為指標，頂位暫時在

２４９９３點，亦即二萬五水平。

從恆指牛熊證街貨量看，下一步熊證重貨區在２５００１點至２５２００點，相當於逾

２０００張對沖期指，而牛證重貨區集中在２３３０１點至２３４００點，涉及約９００張對沖

期指，故大戶向上屠熊的誘因相比較大。（ｎｓ）

