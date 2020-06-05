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05/06/2020 13:39

【新冠肺炎】美國疾控中心：示威或已構成傳播，示威者應接受檢測

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國疾控中心主任雷德菲爾德周四（４日）在國會眾議院聽證會
上表示，遍及全美的抗議活動可能加劇新冠肺炎病毒傳播，特別是在疫情嚴峻的城市，示威者應
認真考慮接受病毒檢測，並強調疾控中心確實認為今次示威可能已不幸地成為構成傳播。
　　不過全美示威活動未見終止，據《紐約時報》報道指，紐約市仍有數千人繼續抗議，並沒有
理會宵禁，警方亦在布朗克斯市逮捕數十名示威人士。（ａｌ）

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