【新冠肺炎】美國疾控中心：示威或已構成傳播，示威者應接受檢測

《經濟通通訊社５日專訊》美國疾控中心主任雷德菲爾德周四（４日）在國會眾議院聽證會
上表示，遍及全美的抗議活動可能加劇新冠肺炎病毒傳播，特別是在疫情嚴峻的城市，示威者應
認真考慮接受病毒檢測，並強調疾控中心確實認為今次示威可能已不幸地成為構成傳播。
不過全美示威活動未見終止，據《紐約時報》報道指，紐約市仍有數千人繼續抗議，並沒有
理會宵禁，警方亦在布朗克斯市逮捕數十名示威人士。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|FOCUS05/06/2020
【FOCUS】中概股湧港保底 打新大時代勿忘思危
|生財有道05/06/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：地攤經濟股首選潤啤青啤
|生財有道05/06/2020
或失獨立關稅地位 香港6大隱憂
|生財有道04/06/2020
【紓困措施】政府派錢一萬最快7月發放 中銀增過百人手處理登記
|FOCUS04/06/2020
【FOCUS】硬脫歐陰雲再起 肺疫或推波助瀾
|生財有道04/06/2020
《開市Good Morning》林家亨：短線宜趁高位沽貨
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰