【貿易再戰】大摩：美國不太可能違反中美首階段貿易協議

《經濟通通訊社５日專訊》摩根士丹利全球經濟主管及首席經濟師艾哈今日接受美國
《ＣＮＢＣ》訪問時表示，美國不太可能違反中美首階段貿易協議，因為美國目前需要集中處理
經濟問題，故中美重啟貿易戰，繼而損害全球經濟的風險不太大。
他又指只要首階段貿易協議維持現狀，中美就不會將關稅戰升級，故維持對全球經濟增長的
預測。（ａｌ）
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