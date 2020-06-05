【貿易再戰】大摩：美國不太可能違反中美首階段貿易協議

《經濟通通訊社５日專訊》摩根士丹利全球經濟主管及首席經濟師艾哈今日接受美國

《ＣＮＢＣ》訪問時表示，美國不太可能違反中美首階段貿易協議，因為美國目前需要集中處理

經濟問題，故中美重啟貿易戰，繼而損害全球經濟的風險不太大。

他又指只要首階段貿易協議維持現狀，中美就不會將關稅戰升級，故維持對全球經濟增長的

預測。（ａｌ）

