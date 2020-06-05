《異動股》騰訊軟近１％，總裁劉熾平再減持套現２﹒５億元

《經濟通通訊社５日專訊》騰訊（００７００）現價跌０﹒６９％，報４３２元；成交約

１２６萬股，涉資５﹒４７億元。

根據聯交所資料顯示，騰訊總裁劉熾平於上周五及本周一（２９日及１日）兩日共減持公司

６０萬股，每股平均價４０９﹒６２１８元及 ４２３﹒９７３元，套現２﹒４７億元，最新持

股量降至０﹒５８％。

現時，恆生指數報２４３７４，升８點或升０﹒０３％，主板成交５０﹒５８億元。國企指

數報９９７２，升４點或升０﹒０４％。

上證綜合指數報２９１９，升不足１點或升０﹒０１％，成交１１７﹒６７億元人民幣。

深證成份指數報１１１３４，跌４點或跌０﹒０４％，成交１７３﹒９６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ３９﹒０５元 升０﹒５１％

港交所 （００３８８） ２９２﹒８０元 升０﹒２７％

騰訊控股（００７００） ４３２﹒００元 跌０﹒６９％

友邦保險（０１２９９） ７１﹒３０元 升０﹒４２％

中國移動（００９４１） ５４﹒３０元 跌０﹒３７％

建設銀行（００９３９） ６﹒３４元 無升跌

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（ｙｋ）

