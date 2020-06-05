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即市新聞

05/06/2020 09:34

《異動股》騰訊軟近１％，總裁劉熾平再減持套現２﹒５億元

　　《經濟通通訊社５日專訊》騰訊（００７００）現價跌０﹒６９％，報４３２元；成交約
１２６萬股，涉資５﹒４７億元。
　　根據聯交所資料顯示，騰訊總裁劉熾平於上周五及本周一（２９日及１日）兩日共減持公司
６０萬股，每股平均價４０９﹒６２１８元及　４２３﹒９７３元，套現２﹒４７億元，最新持
股量降至０﹒５８％。
　　現時，恆生指數報２４３７４，升８點或升０﹒０３％，主板成交５０﹒５８億元。國企指
數報９９７２，升４點或升０﹒０４％。
　　上證綜合指數報２９１９，升不足１點或升０﹒０１％，成交１１７﹒６７億元人民幣。
　　深證成份指數報１１１３４，跌４點或跌０﹒０４％，成交１７３﹒９６億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　　３９﹒０５元　　　升０﹒５１％
　　港交所　（００３８８）　　　２９２﹒８０元　　　升０﹒２７％
　　騰訊控股（００７００）　　　４３２﹒００元　　　跌０﹒６９％
　　友邦保險（０１２９９）　　　　７１﹒３０元　　　升０﹒４２％
　　中國移動（００９４１）　　　　５４﹒３０元　　　跌０﹒３７％
　　建設銀行（００９３９）　　　　　６﹒３４元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｙｋ）

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