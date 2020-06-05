《午市前瞻》中概股回流提振大市氣氛，港股下周或上試２４６００

《經濟通通訊社５日專訊》美國經濟活動持續恢復，惟科網股獲利回吐，隔晚美股個別發展

。港股今早高開２１點報２４３８８點。港元強勢並觸及強方兌換保證，金管局向市場沽出９﹒

７７億港元，銀行及本地地產股反彈，支持港股最高見２４４３１點升６５點。騰訊（００７０

０）總裁劉熾平年內第三度減持，拖累大市表現，港股早段曾倒頭向下，低見２４２５３點跌１

１３點。大市早上呈上下爭持格局，中午最終僅微升４點收報２４３７０點，半日上下波幅只得

１７８點，主板成交５５３﹒１億元。國指收報９９２８點，跌３９點或０﹒３９％。

重磅股普遍向下，騰訊跌１﹒５２％，報４２８﹒４元。建行（００９３９）軟

０﹒４７％，報６﹒３１元；中移動（００９４１）走低１﹒１％，報５３﹒９元；港交所（０

０３８８）及友邦（０１２９９）無升跌，分別報２９２元及７１元。

Ａ股兩市偏軟，上證綜指收報２９１１點，跌７點或０﹒２６％，成交１４７３﹒２７億元

人幣。深證成指報１１１０２點，跌３６點或０﹒３３％，成交２３００﹒８０億元人幣。



＊港元觸強方兌換保證，恆生錄大手成交半日漲逾３％＊



港元走強並觸及強方兌換保證，加上人行表示堅定不移地支持香港國際金融中心建設發展，

本地銀行股跑贏大市，匯豐（００００５）揚１﹒２９％，報３９﹒３５元；同系恆生（０００

１１）早段錄得一筆逾２﹒３億的大手交易，升３﹒３８％，報１２８﹒５元；東亞（０００２

３）升０﹒３４％，報１７﹒５元；中銀（０２３８８）升０﹒４２％，報２３﹒８元；渣打（

０２８８８）走高１﹒６９％，報４２﹒２元。

地產股亦受惠走高，恆地（０００１２）升１﹒５１％，報３０﹒３元；新地（０００１６

）揚２﹒６６％，報９８﹒４元；新世界（０００１７）升３﹒５５％，報８﹒７５元，為半日

最佳表現藍籌；長實（０１１１３）升２﹒０５％，報４４﹒７５元。

濠賭股方面，獲摩通唱好的金沙（０１９２８）僅平收，報３２﹒３元；新濠國際（００２

００）主席何猷龍早前增持共４３４萬股，揚２﹒４％，報１７﹒０８元；拉斯維加斯部分賭場

在當地周四上午重開，美高梅中國（０２２８２）升２﹒７５％，報１０﹒０８元；銀娛（００

０２７）則走低１﹒４３％，報５５﹒２元。



＊中國客運航班可赴美，航空股急漲＊



美國昨日（４日）表示，６月中起禁止中國的航空公司客機飛往美國各地，但隔晚外電報道

，美國運輸部改變決定，容許中國的航空公司恢復赴美客運航班。東航（００６７０）走高５﹒

２４％，報３﹒０１元；國航（００７５３）升７﹒８３％，報５﹒３７元；南航（０１０５５

）漲８﹒４１％，報３﹒７４元。國泰（００２９３）計劃在六月下旬增加客運航班，令六月的

客運網絡運力增至約５％，急漲６﹒１６％，報８﹒９６元；同系太古Ａ（０００１９）亦走高

３﹒１％，報４４﹒９５元。

內需股見回調，蒙牛乳業（０２３１９）今除淨，股價未能修補除息裂口，收跌

２﹒３５％，報２９﹒１５元，為表現最差藍籌股；旺旺（００１５１）平收，報５﹒８元。近

日「地攤經濟」概念股熱炒，但相關概念啤酒股有回吐，潤啤（００２９１）軟０﹒８８％，報

４５﹒２５元；青島（００１６８）跌２﹒１９％，報５５﹒７５元；百威亞太（０１８７６）

挫２﹒３５％，報２４﹒９元。



＊中資券商上月績佳，股價輕微走高＊



多間內房公布上月銷售數據，雅居樂（０３３８３）預售金額按年升２４％，飆

７﹒４７％，報９﹒３５元；綠城中國（０３９００）銷售額升近９％，股價走軟０﹒４９％，

報８﹒０６元；中國金茂（００８１７）簽約銷售金額大增五成一，仍跌１﹒０４％，報

５﹒７１元。新城發展（０１０３０）銷售額按年跌逾９％，並發行４億美元優先票據還債，跌

１﹒７２％，報７﹒４２元；萬科企業（０２２０２）日前折讓配股籌近７９億，半日回吐

２﹒７９％，報２６﹒１元。

中資券商股上月經營數據佳，刺激股價造好。中信建投（０６０６６）公司母公司淨利潤同

比大增近９倍，升２﹒２２％，報８﹒２８元；廣發証券（０１７７６）淨利潤升近５﹒５倍，

微升０﹒８６％，報８﹒１８元；海通證券（０６８３７）淨利潤升１﹒４８倍，升

１﹒８３％，報６﹒１３元；招商證券（０６０９９）淨利潤按年升近４６％，升０﹒５１％，

報７﹒９２元；國泰君安（０２６１１）淨利潤按年升逾四成一，股價揚２﹒０４％，報１０﹒

９８元。



＊羅尚沛：阿里有力追落後，可於２０５元水平買入＊



本日港股反覆上落，在２４３００點水平繼續整固。中國銀河國際證券業務發展董事羅尚

沛向《經濟通通訊社》表示，由於恆指本周已累積約１３００點升幅，市場觀望氣氛濃厚，加上

投資者亦留意正在招股的內地遊戲公司網易的ＩＰＯ反應熱度及掛牌後走勢，若兩者均佳，再配

以京東、百度及拼多多等大型中概股回流，料能繼續提振港股氣氛。此外，他亦料本日公布的美

國５月非農就業數據表現勝預期，若美股能因此繼續上揚，同時周末沒有特別政治事件發生，相

信港股下周能挑戰２４６００點水平，２４２００有支持。

另外，羅尚沛指若大市整固完畢，料ＡＴＭ仍是炒作主題，當中他認為阿里巴巴（０９９８

８）其近期走勢較其餘兩者差，仍有力追落後；加上同為電商業務的京東即將來港上市，相信能

提振其走勢。他建議在２０５元水平買入，目標２２０元，穿２００止蝕。（ｋｓ、ｎｓ）

