【北水炒Ｄ乜】北水淨流入８﹒５億人幣，買匯控中芯沽平保太平

《經濟通通訊社５日專訊》市場觀望今晚出爐的美國失業率及非農數據，隔晚美股個別發展

。港股今日反覆向上，連升第五日。恆指今早高開２１點，報２４３８８，早段最多升６４點，

之後突然倒跌１１２點，見過２４２５３全日低。午後離岸人民幣反彈，加上道指期貨抽高，港

股愈升愈有，最終收報２４７７０，升４０４點或上升１﹒６６％，，創３月１１日以來收市新

高；五連升累漲１８０８點。

按額度計算，北水全日淨流入８﹒５億元人民幣，減少４９﹒７％。北水淨買入最多的個股

依次是滙豐控股（００００５）、中芯國際（００９８１）、萬洲國際（００２８８）；淨賣出

最多的依次是中國平安（０２３１８）、中國太平（００９６６）、騰訊控股（００７００）。

主板成交１３４８﹒６６億元增加７﹒５％。其中港股通成交１７４﹒８億元，佔總成交

１３％。



＊銀行股急升，匯控獲北水流入１﹒３億元＊



美國十年期債息回升，匯控報復式勁升４﹒２５％報４０﹒５元，北水淨買入１﹒３億元。

中芯國際申請科創板上市獲上交所受理３天後，便已收到第一輪問詢，刷出科創板審核新紀

錄。收升５﹒４６％報１９﹒７元，北水淨買入１﹒３億元。

大和以及野村均看好萬洲國際前景，維持「買入」投資評級，升３﹒２９％報６﹒７５元，

北水淨買入１﹒２億元。

中國平安升０﹒９９％報８１﹒３５元，北水淨賣出３﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

滙豐控股 （００００５） １﹒２９

中芯國際 （００９８１） １﹒２９

萬洲國際 （００２８８） １﹒２３

天能動力 （００８１９） ０﹒６６

比亞迪股份 （０１２１１） ０﹒６５



淨沽出最多港股：

中國平安 （０２３１８） －３﹒７１

中國太平 （００９６６） －２﹒６２

騰訊控股 （００７００） －１﹒３９

建設銀行 （００９３９） －１﹒１１

美團點評 （０３６９０） －０﹒８１

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（ｃａ）

