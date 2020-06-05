【新冠肺炎】業界：「旅遊氣泡」安排有望９月前開通

港府延長限聚令及抵港人士接受強制檢疫規例，旅遊業界昨日（４日）與食物及衛生局會面
及遞交建議書，反映業界憂慮。
香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良稱，陳肇始會上亦透露，若商經局可與不同地區達成協
議，食衛局會盡量配合，可在９月１８日前與部分地區開通「旅遊氣泡」；而粵港澳地區就互認
健康碼機制的討論已進入最後階段，當局會爭取盡快公布。《香港經濟日報》
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