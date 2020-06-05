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05/06/2020 14:01

【京東招股】京東：不排除三年內分拆子公司在港上市

　　《經濟通通訊社５日專訊》京東正式通過港交所（００３８８）的上市聆訊。根據聆訊後資
料集顯示，京東已向港交所申請豁免，以便能在三年內將一家子公司實體分拆並在港交所上市。
　　京東表示，截至最後實際可行日期，公司尚未物色到任何潛在分拆目標，並無任何關於分拆
目標身份或任何其他分拆細節的資料。因此，相關文件不存在潛在分拆相關數據的實質遺漏。
　　據報目前京東已陸續分拆出京東金融、京東物流、京東健康三大板塊，估值均超過１０億美
元。（ｂｉ）

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