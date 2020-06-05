【網易歸航】傳網易公開發售超購逾３００倍，逾３７萬人申請

《經濟通通訊社５日專訊》網易（０９９９９）於今日中午截止認購，市場消息指，網易公
開發售部分初步錄得逾３００倍超購，超過３７萬人申請。
網易是次計劃發行１﹒７１億股，當中３％為香港公開發售，招股價將不高於１２６元，集
資最多２１６億元。
外電引述消息指，網易上市指導發行價為１２３元，較招股價上限１２６元低２﹒３８％，
較網易美國收市價低約２％，股份預計於６月１１日上市。（ｂｉ）
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