【網易歸航】傳網易公開發售超購逾３００倍，逾３７萬人申請

《經濟通通訊社５日專訊》網易（０９９９９）於今日中午截止認購，市場消息指，網易公

開發售部分初步錄得逾３００倍超購，超過３７萬人申請。

網易是次計劃發行１﹒７１億股，當中３％為香港公開發售，招股價將不高於１２６元，集

資最多２１６億元。

外電引述消息指，網易上市指導發行價為１２３元，較招股價上限１２６元低２﹒３８％，

較網易美國收市價低約２％，股份預計於６月１１日上市。（ｂｉ）

