【新股上市】京東提交在港第二上市申請文件，騰訊持股１７﹒８％

《經濟通通訊社５日專訊》中國第二大網上零售商京東向港交所提交初步招股說明書，其中

尚無任何發行股份的詳情，但市場認為比照網易（０９９９９）上市進度，估計京東最快將在６

月８日進行申購，６月１２日截止，預估６月１８日掛牌。外界猜測這次京東集資約３０億美元

（約２３４億港元）。美銀、瑞銀和中信里昂擔任聯席保薦人。



＊劉強東持股１５﹒１％＊



京東披露了最新持股情況，其中，創辦人劉強東持股４﹒４８５億股，比重１５﹒１％，投

票權為７８﹒４％。騰訊則持股５﹒２７２億股，比重１７﹒８％，成為京東最大股東，但投票

權只有４﹒６％。Ｗａｌｍａｒｔ持股２﹒８９億股，比重９﹒８％，投票權為２﹒５％。



＊投資以供應鏈為基礎的關鍵技術創新＊



招股書披露了京東ＩＰＯ融資的資金用途，資金擬將用於投資以供應鏈為基礎的關鍵技術創

新以進一步提升客戶體驗及提高營運效率。以供應鏈為基礎的技術可應用於關鍵業務運營，包括

零售、物流及客戶參與度。同時京東將繼續投資物流技術為客戶提供可靠服務。公司將致力通過

建立各種內部系統（例如倉庫自動化系統、優先路線規劃系統及智能硬件）實現物流能力數字化

。京東並會將進一步投資於供應鏈數字化產業平台，致力為京東生態系統內部及外部商家及合作

夥伴提供綜合解決方案。

京東是中國僅次於阿里巴巴（０９９８８）的第二大電商平台。京東與中國其他主要電商平

台差別在於，平台上銷售更多自營商品，並擁有自營的京東物流。（ｃｌ）

