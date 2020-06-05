【新冠肺炎】利豐：疫情下被迫裁員，但削採購部七成員工數字不確

《經濟通通訊社５日專訊》外電引述利豐發言人表示，由於新型肺炎肆虐，公司業務受影響
，因此不得不裁員，但以涉及隱私為由拒絕提供更多細節。
據《蘋果日報》引述利豐員工消息指，該公司上周開始通知裁減香港採購部約七成員工，該
部門人數達數百人，而上海及深圳亦有裁員行動，但不知實際裁員規模。
發言人澄清，報道指香港採購部將削減七成員工的數字不準確。（ｃｌ）
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