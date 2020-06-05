【京東招股】傳京東將發售１﹒３３億股，佔擴大後股本４﹒３％

《經濟通通訊社５日專訊》路透社旗下《ＩＦＲ》引述消息報道，京東計劃透過香港ＩＰＯ

發售約１﹒３３億股，佔擴大後已發行股本之４﹒３％。公司今日稍後將就其或融資約３７﹒５

億美元（約２９３億港元）的香港上市交易開始簿記建檔。

據報，是次發售的股份，約５％將面向散戶投資者。面向香港散戶投資者的申購將於６月８

日至１１日進行，將於６月１１日定價，預計股票將於６月１８日在港交所開始交易。（ｃｌ）

