【京東招股】傳京東將發售１﹒３３億股，佔擴大後股本４﹒３％

《經濟通通訊社５日專訊》路透社旗下《ＩＦＲ》引述消息報道，京東計劃透過香港ＩＰＯ
發售約１﹒３３億股，佔擴大後已發行股本之４﹒３％。公司今日稍後將就其或融資約３７﹒５
億美元（約２９３億港元）的香港上市交易開始簿記建檔。
據報，是次發售的股份，約５％將面向散戶投資者。面向香港散戶投資者的申購將於６月８
日至１１日進行，將於６月１１日定價，預計股票將於６月１８日在港交所開始交易。（ｃｌ）
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