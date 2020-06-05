【中概焦點】京東６１８十七周年慶在香港首日成交額增２﹒６６倍

《經濟通通訊社５日專訊》京東表示，「京東６１８十七周年慶」於６月１日首日香港成交

額按年增長２６６％，當天香港的用戶更按年增長３７０％，創下歷史新高。

６月１日當天，食品飲料、圖書、電腦辦公、家用小電器、廚具這五類商品榮登京東最受香

港消費者喜愛的產品首五位，同時在對香港免運優惠下，貨運出貨量亦翻倍。（ｂｉ）

