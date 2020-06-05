《港元匯率》金管局再入市沽近３９億港元

《經濟通通訊社５日專訊》港元再度觸及７﹒７５強方兌換保證價，金管局剛向市場買入美
元，沽出３８﹒７５億港元，令下周二（９日）銀行體系戶口結餘增至９９６﹒４３億港元。金
管局入市後，港元匯價持續偏強，最新報７﹒７５０１，仍貼近強方兌換價。
連同今日本港清晨（紐約交易時段）以港元承接約１﹒２６億美元沽盤，向市場注資約
９﹒７７億港元，金管局日內兩度干預的規模合共約４８﹒５２億港元。（ｃｌ）
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