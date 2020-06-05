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05/06/2020 11:21

【中概焦點】拼多多再次否認在港第二上市傳聞，稱暫無計劃

　　《經濟通通訊社５日專訊》內地傳媒早前報道在內地美國上市的電商拼多多將來港第二上市
，但拼多多方面再度否認傳聞，稱「暫無任何二次上市計劃」。
　　拼多多指，公司現金流健康，截至目前的資金儲備和收入增速足以讓「百億補貼」持續多年
，所以暫無任何第二上市的計劃。
　　內媒此前引述消息報道，拼多多已於６月３日秘密向香港聯交所提交上市相關材料，預計將
於６月底通過聆訊，７月中上旬將正式掛牌交易。（ｂｎ）

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