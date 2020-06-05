【紓困措施】交銀（香港）與政府簽署１萬元現金發放計劃服務協議

《經濟通通訊社５日專訊》交銀（香港）公布，全力支持香港政府的１萬元「現金發放計劃

」，並已於６月３日與政府簽署該計劃的服務協議。

該行指，會全力配合落實有關計劃，並做好相應安排。在該計劃開始接受登記後，將於全線

４４個網點、交銀（香港）網站、網上銀行及流動電話銀行提供線上線下申請渠道，以便市民登

記及收取款項，亦會調配足夠人手處理申請，務求盡快將款項存入市民戶口。（ｓｋ）

