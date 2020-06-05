煤氣料本港全年售氣量跌２至３％，暫無意私有化港華燃氣

《經濟通通訊社５日專訊》香港中華煤氣（００００３）常務董事陳永堅在網上股東會表示

，自新冠肺炎疫情爆發，本港２至３月份的活動幾乎停頓，使今年首季工商業務的售氣量下跌

１２﹒４％，但由於住宅售氣量有所增加，可以抵銷部分工商售氣量的跌幅，料上半年售氣量錄

得單位數跌幅。他又指，民用煤氣佔集團５２％，工商用煤氣則佔４８％，即使今年全年工商用

氣量跌８％，但相信整體用氣量不會跌低於４％。

執行董事暨公用業務營運總裁黃維義提到，本港今年首季的售氣量按年下跌４％，雖然疫情

好轉但仍面對壓力，若今年天氣沒有異常，料全年售氣量跌２－３％。中國方面，他指首季售氣

量非常低，按年下跌１２％，但隨著復工，相信全年售氣量能上升４－５％。

陳永堅表示，雖然中國自３月份開始陸續復工，但防疫致復工有延誤，到４月份才看見好轉

，料今年上半年集團在中國的售氣量下跌１０％，但相信下半年的回復正增長。他又指，疫情疫

導致中國的基建滯後，料上半年的燃氣安裝費將減少。



＊料今年中國售氣單位毛利按年持平＊



至於價格方面，陳永堅指，集團去年上調本港售氣價４﹒４％，價格兩年調整一次，下次為

明年８月，但認為不需太早決定是否調整氣價。而中國上游氣價早前曾下調，毛利壓力減輕，他

料今年中國售氣的單位毛利按年持平，約維持每平方米０﹒６元人民幣。

另外，集團由以往十送一紅股份派變為二十送一，陳永堅指，集團在以往大環境存在困難時

亦修改過紅股份派政策，而是此疫情嚴重，對多個行業產生長時間影響，故集團需考慮未來發展

需要及盈利能力做決定，他又指削紅股比例的決定是正確的。

陳永堅又表示，煤氣暫沒有計劃將港華燃氣（０１０８３）私有化，亦無重組業務或回購股

份的計劃。（ｊｏ）

