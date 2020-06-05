《小傳日記》花旗國轉軚，鐵鳥升得快；舊經股最醒，魚缸五連升

《小傳日記》花旗國連續踢高咗四日後，噚晚（４日）終於喘返口氣，輕微回落少少，加上

神州同花旗國嘅「口水戰」有放緩嘅跡象，「孖展」轉觀望油組會議，受外圍氣氛影響香江魚缸

今早（５日）輕輕高開２１點，報２４３８８點。不過ＱＱ（００７００）因遭總裁減持而滑低

，拖累魚缸轉跌，最多跌１１３點報２４２５３點。之後傳油組將於今個周末開會討論減產，加

上隔晚花旗國轉軚畀神州航班前往，憧憬兩國關係緩和，加美期急漲，離岸人仔反彈，午後香江

魚缸重拾升勢，最高見２４８１０點飆近４５０點。本地磚頭及銀行佬跑出，最終埋單報２４７

７０點，升４０４點或升近２巴仙，主板成交１３４８﹒６６億銀增多逾７巴仙。國企指數破萬

關，收報１００６６點，升９８點，升幅１巴仙。

Ａ場兩市小幅高收。上證綜指報２９３０點，升１１點或升唔夠半巴仙。深證成份指數報１

１１８０點，升４１點或升唔夠半巴仙。兩市合計成交６３１５﹒２８億元人仔減少３巴仙。

重磅藍戰士方面，大象（００００５）抽升超４巴仙，報４０﹒５銀；生發發（００３８８

）漲近１巴仙，報２９４﹒２銀；建行（００９３９）同友邦（０１２９９）揚近１巴仙，分別

報６﹒３９銀及７１﹒６銀；神州移動（００９４１）微升不足半巴仙，報５４﹒６５銀；平保

（０２３１８）升１巴仙，報８１﹒３５銀。



＊航班可以飛鐵鳥笑嘻嘻，業績獲睇好華虹有著數＊



日前花旗國剛剛講完６月１６日起起禁止神州嘅航班飛過嚟，點知隔晚又急轉軚話可以，一

班鐵鳥都急彈。東航（００６７０）踢高近８巴仙，報３﹒０８銀；國航（００７５３）漲近９

巴仙，報５﹒４１銀；南航（０１０５５）飆近一成一，報３﹒８２銀；國泰航空（００２９３

）急升逾５巴仙，報８﹒９銀。

正專心搞科創板上市嘅中芯國際（００９８１），就回應話回Ａ場唔存在法律同政策障礙，

今日繼續有得炒起超過５巴仙，報１９﹒７銀；而華虹半導體（０１３４７）日前就畀中金睇好

下季業績，飆近９巴仙，報１８﹒０２銀；其他芯片佬，ＡＳＭ太平洋（００５２２）踢高超３

巴仙，報７６﹒５５銀；上海復旦（０１３８５）漲４巴仙，報５﹒３３銀；中電華大科技（０

００８５）升３巴仙，報０﹒７１銀。



＊新經股無力美團跟洩氣，大和叫貪婪磚頭起勢彈＊



「ＡＴＭ」三兄弟無再齊上齊落，美團點評（０３６９０）開市曾經破頂高見１６５﹒９銀

，不過之後沽盤大增，撻低逾３巴仙，報１５９銀；阿里巴巴（０９９８８）反覆升近１巴仙，

報２１２﹒２銀；ＱＱ（００７００）軟唔夠半巴仙，報４３４﹒２銀。其他新經濟股個別走，

小米（０１８１０）飆近３巴仙，報１３﹒０２銀；平醫（０１８３３）跌逾１巴仙，報１０５

﹒６銀；閱文（００７７２）通過官方微信號發布「正版聯盟」公告，並推出五大實質舉措打擊

盜版，股價收跌近１巴仙，報４６﹒３銀。

新經股無力就到舊經濟股接力衝啦！大和出咗份報告話，依家到咗「別人恐懼時貪婪」嘅時

機，重申對本地磚頭佬「正面」看法，地產及收租股表現標青，新地（０００１６）踢高４巴仙

，報９９﹒７５銀；信置（０００８３）升超３巴仙，報９﹒９４銀；新世界（０００１７）同

長實（０１１１３）齊齊飛高逾半成，分別報８﹒９１同４６﹒１５銀；恆地（０００１２）飆

近４巴仙，報３１銀；領展（００８２３）升近２巴仙，報６６﹒２５銀；九置（０１９９７）

升逾６巴仙，報３３﹒２５銀。



＊地攤續炒作五菱向上托，券商成績好股價飛高高＊



有阿爺祝福，地攤概念股繼續有炒作。食正熱潮推地攤神車嘅五菱汽車（００３０５）連升

四日，今日跳高兩成六，報０﹒６３銀；做埋商貿物流嘅華南城（０１６６８）飆兩成，報０﹒

８９銀。不過，同樣係地攤概念嘅啤酒佬就牛皮啦，青啤（００１６８）跌低近３巴仙，報５５

﹒５５銀；百威亞太（０１８７６）跪低近３巴仙，報２４﹒８銀；潤啤（００２９１）挫近２

巴仙，報４４﹒９５銀。

中資券商佬公布上月經營成績表，睇佢地今日升咁多就知道好成績啦！被剔出國指股海通證

券（０６８３７）公布５月份淨利潤６﹒８５億銀人仔，按年升差唔多１倍半，全日鏟高逾４巴

仙，報６﹒２８銀。中信建投（０６０６６）５月份營業收入７﹒７８億銀人仔，同比升１４巴

仙，淨利潤大增近９倍，全日股價走高近４巴仙，報８﹒４銀。國泰君安（０２６１１）都飛高

升超３巴仙，報１１﹒１銀。各位周末愉快，請請！



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