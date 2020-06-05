【新冠肺炎】普信：亞洲信貸的中長期前景仍然樂觀

《經濟通通訊社５日專訊》亞洲信貸在過去的十年間增長四倍至超過１萬億美元，並且在３

月份市況急劇波動後回升。普信亞洲債券基金聯席基金經理陳兆德分析為何亞洲信貸極具增長動

力。



＊亞洲信貸在新冠肺炎疫情期間表現穩健＊



他表示，在投資級別債券方面，與歐洲和美國相比，亞洲信貸表現良好，延續長達１５年的

趨勢。近期資產類別復甦受亞太地區獨特的利好因素推動，其中包括成功遏制疫情初期的擴散，

相對較少受原材料價格影響，以及亞太地區強勁的債券購買方基礎，令區內債券發行產生結構性

需求。



＊違約率預期會上升，但仍與歷史水平保持一致＊



以中國為例，中國政府今年宣布了多項提高流動性的措施，繼續投資於境內債券市場可降低

以美元計價的未發行高收益企業債券再融資風險。因此，該行認為亞洲高收益債券違約率仍將與

歷史水平保持一致。



＊亞洲信貸的中長期前景仍然樂觀＊



普信對亞洲信貸的中長期前景保持樂觀。目前，具有ＢＢ評級的債券最具吸引力因風險較低

。行業方面，該行對中國房地產業保持樂觀，其中幾個大型開發商最近錄得銷售量上升，這對市

場來說是一個正面信號。在估值方面，當前周期在３月中旬觸底，該行認為資產類別現在有望如

期在風險調整後錄得回報。（ｈｌ）

