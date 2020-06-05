《股市一周》資金轉炒舊經濟股，港股全周升足五日累飆１８０８點

《股市一周》中美關係近期未改善。惟上周五（５月２９日）美方初步公布取消美國給予香

港特殊待遇的程序，以及制裁侵害香港自治的中國內地及香港官員後，市場認為措施較預期溫和

，亦未見實質生效日期，刺激本周港股連升５日，大幅反彈１８０８點，直逼近二萬五。

周一（１日），市場對美方最新對華策略解讀正面，以及內地財新製造業ＰＭＩ數據重回

擴張區間，最終港股抽升７７１點收２３７３２點。當晚美國製造業數據好過預期，美股繼續造

好，加上人民幣回升，刺激港股周二（２日）隔繼續升２６３點收２３９９５點。周三（３日）

，市場聚焦歐美經濟重啟，國際油價見近３個月高位，以及５月財新中國服務業ＰＭＩ回升至

５５並創９年半新高，帶動港股飆３２９點收２４３２５。當晚美國公布「小非農」私人就業職

位遠勝預期，而ＩＳＭ服務業ＰＭＩ亦都從１１年的低位回升，周四（４日）港股收報

２４３６６，升４０點，市場憧憬粵港澳放寬防疫措施令濠賭股跑出。

隔晚美股偏軟，港股今日日僅高開２１點報２４３８８點。其後傳美改允許部分中國航空公

司繼續飛往美國，中美關係暫見緩和，市場避險情緒降溫。午後人幣回升且美股期貨反彈本地地

產股及銀行股等舊經濟股繼續受捧，帶動港股全日報２４７７０，升４０４點。

總結一周，港股在２３５３９點至２４８１０點之間波動，全周升１８０８點或７﹒８８％

。國指收報１００６６點，全周升５０５點或５﹒２８％。日均主板成交約１３２９﹒０２億元

，較上周增加２﹒５％。



＊資金換馬至舊經濟股，友邦本周飆近一成六為最佳藍籌＊



本周資金換馬至舊經濟板塊，加上大和看好地產股，指其到「別人恐懼時貪婪」的時機，地

產及收租股普遍造好。領展房產基金（００８２３）全周升１４﹒３２％，報６６﹒２５元；恆

基地產（０００１２）升１２﹒１２％，報３１元；新鴻基地產（０００１６）升１２﹒０８％

，報９９﹒７５元；新世界發展（０００１７）升１４﹒０９％，報８﹒９１元；長實

（０１１１３）升９﹒４９％，報４６﹒１５元。

人行黨委書記郭樹清近日指出，堅定不移地支持香港國際金融中心建設發展，維護香港經濟

金融穩定繁榮，本地銀行股本周造好。恆生銀行（０００１１）全星期漲１４﹒３３％，報

１３４﹒８元；匯豐控股（００００５）升１２﹒９７％，報４０﹒５元；渣打集團

（０２８８８）升１８﹒９１％，報４３﹒７元；東亞銀行（０００２３）升３２﹒４８％，報

１８﹒５２元；中銀香港（０２３８８）升１３﹒４３％，報２４﹒５元。

資金近日流入走勢較落後的保險股。友邦保險（０１２９９）全周升１５﹒６４％，報

７１﹒６元為本周最佳表現藍籌；中國平安（０２３１８）升６﹒３４％，報８１﹒３５元；中

國人壽（０２６２８）升８﹒６８％，報１５﹒７８元；中國太保（０２６０１）升６﹒５７％

，報２２﹒７元；新華保險（０１３３６）升９﹒３４％，報２６﹒３５元。



＊「地攤經濟」概念股炒起，五菱汽車本周急飆逾２倍＊



市場憧憬澳門開關在即，大摩指相信隨着限制在未來數周放寬，濠賭股將開始跑贏大市，賭

股本周上升。銀河娛樂（０００２７）全星期升７﹒１７％，報５６﹒０５元；金沙

（０１９２８）升９﹒２９％，報３２﹒９５元；永利澳門（０１１２８）升１０﹒９９％，報

１４﹒５４元；澳博控股（００８８０）升１０﹒１１％，報９﹒４８元；新濠國際

（００２００）升１９﹒０２％，報１７﹒４元。

內地近日力谷「地攤經濟」，更獲國務院總理李克強形容為「中國生機」，相關概念股份本

周炒起。五菱汽車（００３０５）全周急升２１６﹒５８％，報０﹒６３元；華南城

（０１６６８）升２５﹒３５％，報０﹒８９元；華潤啤酒（００２９１）升９﹒５％，報

４４﹒９５元；青島啤酒股份（００１６８）升３﹒５４％，報５５﹒５５元；九毛九

（０９９２２）升１３﹒７５％，報１４﹒０６元。

本周新經濟股仍是市場焦點。阿里巴巴（０９９８８）旗下天貓６１８於６月１日正式開售

，全日淘寶直播成交支付金額超過５１億元人民幣，阿里巴巴全周升９﹒２１％，報２１２﹒２

元；美團（０３６９０）於ＭＳＣＩ中的股重獲提高，由０﹒７％升至２﹒３３％，全周破頂升

８﹒３８％，報１５９元；閱文集團（００７７２）漲５﹒５９％，報４６﹒３元；小米集團

（０１８１０）升８﹒３２％，報１３﹒０２元；平安好醫生（０１８３３）升３﹒４３％，報

１０５﹒６元。（ｋｓ）

