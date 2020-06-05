《鍾之日記》中央力挺國金地位，香江魚缸錄五連升

《鍾之日記》６月５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



香江魚缸今日五連升，恆指今早高開２１點，隨後本地藍籌發力，曾經高見２４８１０，距

離４月２９日的「新冠肺炎頂」２４８５５點，相距不足５０點。收報２４７７０，升４０４點

或上升１﹒６６％，五連升累漲１８０８點。主板成交１３４８﹒６６億元增加７﹒５４％。

人民銀行本周累計淨回籠４５００億元人民幣，創三個半月單周新高。大幅收水拖累Ａ場交

投收縮，全日兩市成交６３１５億元人民幣，按日少３％。滬深股市今早先微升後稍跌，午後再

倒升，券商、釀酒股升幅居前，滬綜指收升０﹒４％，報２９３０點，累計全周升２﹒７５％。



＊本港地產銀行股撐市＊



人大為「港區國安法」立法，引發香港國際金融中心地位受撼動的憂慮，加上香港兩大英資

發鈔銀行匯豐（００００５）及渣打（０２８８８）受內地批評未表態支持，更令市場擔心政治

凌駕商業，本港自由度受損。

然而，在匯豐和渣打最新表態支持訂立「港區國安法」後，卻又引發英國政壇的不滿，英國

保守黨下議院領袖Ｊａｃｏｂ Ｒｅｅｓ－Ｍｏｇｇ表示，總部位於倫敦的匯豐，與中國政府的

關係，可能比英國政府更緊密。此外，新加坡金管局最新數據顯示，當地銀行業４月來自非居民

的存款較上年同期大增４４％，達到創紀錄的６２１﹒４億坡元（４４３﹒７億美元），為連續

第四個月上升。新加坡金管局表示，自去年年中以來，從香港等多個地區流入新加坡的非居民資

金普遍增加。受新冠疫情及其引發的市場震盪影響，這些資金流動近幾個月來變得更加不穩定。

香港無疑已成大國角力磨心。為表中國對香港國際金融中心的全力支持，繼中證監、銀保監

後，人民銀行也發聲，人行黨委書記郭樹清在主持召開黨委會議上提到堅定不移維護「一國兩制

」，堅定不移支持香港國際金融中心建設發展，維護香港金融穩定繁榮。

有中央力挺，本港地產銀行股造好，恆生（０００１１）漲８﹒５％，東亞（０００２３）

漲６％，渣打升逾５％，匯豐升４﹒３％，重上４０元，收報４０﹒５元，中銀香港

（０２３８８）亦漲３％。

大和發表報告稱，認為現時到了「別人恐懼時貪婪」的時機，重申對本港地產行業「正面」

看法，地產及收租股表現標青，新鴻基地產（０００１６）走高４％，信和置業（０００８３）

上升３％，新世界發展（０００１７）飆升５﹒４％，長實集團（０１１１３）升５％，九龍倉

置業（０１９９７）更大漲６％，報３３﹒２５元。



＊網易招股大受歡迎，京東接力登陸香江＊



網易（０９９９９）於今日中午截止認購，市場消息指，網易公開發售部分初步錄得逾

３００倍超購，超過３７萬人申請，而綜合此前１５間券商數據，累計孖展認購額約８５９億元

，相當於超額認購１３１﹒５倍。

網易是次計劃發行１﹒７１億股，當中３％為香港公開發售，招股價將不高於１２６元，集

資最多２１６億元。據外電引述消息指，網易上市指導發行價為１２３元，較招股價上限低了

２﹒３８％，亦較網易美國最新收市價低約２％，股份預計於６月１１日上市。

港交所（００３８８）宣布，將於網易上市時推出多項產品和措施，為投資者提供更多選擇

，包括網易期貨、期權及相關的衍生權證，同時網易將被納入可進行賣空的指定證券名單。

與此同時，中國第二大網上零售商京東向港交所提交了初步招股說明書，市場估計京東最快

將在６月８日進行申購，６月１２日截止，６月１８日掛牌。外界猜測這次京東集資約３０億美

元（約２３４億港元）。

內地互聯網兩大龍頭今日未見影子股效應，阿里巴巴（０９９８８）升０﹒６％，騰訊控股

（００７００）受總裁減持影響，跌０﹒２％，而生意滾滾來的港交所股價亦僅升０﹒８％。

美國國務卿蓬佩奧周四（４日）再次警告美國投資者防範中資企業的欺詐性會計操作，並認

為世界各國交易所應跟隨納斯達克，收緊上市規則，提高中資企業上市的難度。中國外交部發言

人耿爽表示，中方對上市公司財務造假行為始終秉持零容忍的態度，美方關於中國公司不遵守美

國相關規則的說法以偏概全。



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