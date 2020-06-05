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05/06/2020 09:44

【科創板】中芯國際在科創板上市不存在法律和政策障礙

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》上交所官網顯示，擬科創板上市的中芯國際
（００９８１）集成電路製造有限公司已獲上交所問詢，意味著上市工作正在穩步推進中。隨後
，海通證券、中金公司也發布中芯國際輔導工作總結報告，表示中芯國際具備輔導驗收及在科創
板上市申請條件，不存在法律和政策障礙。
　　中芯國際之前是美國＋香港的上市模式，不過去年５月退出美國市場，如今申請國內上市，
將變成Ａ（科創）＋Ｈ股的模式。

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