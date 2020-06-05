【新冠肺炎】全國昨新增確診５宗均為境外輸入，湖北現有確診清零

《經濟通通訊社５日專訊》國家衛健委公布，６月４日０－２４時，全國報告新增新型冠狀

病毒肺炎確診病例５例，均為境外輸入病例（上海４例，四川１例）；無新增死亡病例；無新增

疑似病例。當日新增治愈出院病例８例，解除醫學觀察的密切接觸者５０８人，重症病例減少１

例。

截至６月４日２４時，全國現有確診病例６６例（其中重症病例１例），累計治愈出院病例

７８３２７例，累計死亡病例４６３４例，累計報告確診病例８３０２７例，現有疑似病例２例

。累計追蹤到密切接觸者７４６３４９人，尚在醫學觀察的密切接觸者４１１７人。

累計收到港澳台地區通報確診病例１５８７例。其中，香港特別行政區１０９９例（出院

１０４２例，死亡４例），澳門特別行政區４５例（出院４５例），台灣地區４４３例（出院

４２８例，死亡７例）。



＊全國新增無症狀感染者３例，湖北現有確診病例清零＊



全國昨日報告新增無症狀感染者３例（境外輸入１例）；當日轉為確診病例１例（境外輸入

１例）；當日解除醫學觀察３１例（境外輸入２例）；尚在醫學觀察無症狀感染者２９７例（境

外輸入４１例）。

６月４日０－２４時，湖北全省新增新冠肺炎確診病例０例，新增疑似病例０例，新增出院

病例３例，新增死亡病例０例，無境外輸入病例。截至２０２０年６月４日２４時，全省現有確

診病例０例，現有疑似病例０例。全省累計報告新冠肺炎確診病例６８１３５例，累計治愈出院

６３６２３例，累計病亡４５１２例。（ｗｌ）

