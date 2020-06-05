【大灣區】跨境人幣結算便利化試點拓展至深圳全市，優質企業適用

《經濟通通訊社５日專訊》粵港澳大灣區建設再獲利好，人民銀行深圳中心支行公布，將跨

境人民幣結算高水平便利化試點範圍由廣東自貿區前海蛇口片區拓展至深圳全市。

人行深圳中心支行將指導深圳市銀行自律機制制定並於６月５日發布《深圳市優質企業跨境

人民幣結算高水平便利化方案》，根據《方案》，深圳市銀行可在「展業三原則」基礎上，憑優

質企業提交的收付款指令，直接為優質企業辦理貨物貿易、服務貿易人民幣跨境結算業務，以及

資本項目人民幣收入資金在境內的支付使用。優質企業是指經深圳市銀行選取的守法自律、實體

經營、長期穩定地開展跨境人民幣結算業務的企業。

該項試點政策將支持深圳優質企業跨境人民幣業務由逐筆「事前審核」變為集中「事後抽查

」，有效縮短企業跨境人民幣業務流程，提高業務辦理效率，便利企業跨境經營活動開展，充分

發揮跨境人民幣業務支持服務實體經濟作用。

試點範圍擴大後，辦理試點業務的銀行範圍由自貿區銀行拓展至全市銀行，使得在自貿區以

外銀行辦理人民幣跨境結算的企業同樣能夠享受到政策便利，將顯著擴大試點政策的企業受惠面

。

下一步，人行將在人民幣國際化上先行先試，支持粵港澳大灣區和深圳先行示範區建設，服

務全面開放新格局。（ｃｔ）

