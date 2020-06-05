《經濟通通訊社５日專訊》來自包括美國在內的八個民主國家一群資深立法者發起組建「跨
國議會聯盟」，以幫助應對中國日益發展的影響力對全球貿易、安全和人權構成的威脅。
這個組織稱作對華政策跨國議會聯盟（ＩＰＡＣ）。由美國共和黨籍國會參議員馬可，民主
黨籍參議員Ｂｏｂ Ｍｅｎｅｎｄｅｚ，日本前防衛大臣中谷元，歐洲議會外交事務委員會委員
Ｍｉｒｉａｍ Ｌｅｘｍａｎｎ，以及英國著名的保守黨籍議員Ｉａｉｎ Ｄｕｎｃａｎ
Ｓｍｉｔｈ擔任聯席主席。（ｊｔ）
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05/06/2020 15:19
【貿易再戰】英美等八國議員組建「跨國議會聯盟」，應對中國威脅
《經濟通通訊社５日專訊》來自包括美國在內的八個民主國家一群資深立法者發起組建「跨
國議會聯盟」，以幫助應對中國日益發展的影響力對全球貿易、安全和人權構成的威脅。
這個組織稱作對華政策跨國議會聯盟（ＩＰＡＣ）。由美國共和黨籍國會參議員馬可，民主
黨籍參議員Ｂｏｂ Ｍｅｎｅｎｄｅｚ，日本前防衛大臣中谷元，歐洲議會外交事務委員會委員
Ｍｉｒｉａｍ Ｌｅｘｍａｎｎ，以及英國著名的保守黨籍議員Ｉａｉｎ Ｄｕｎｃａｎ
Ｓｍｉｔｈ擔任聯席主席。（ｊｔ）
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