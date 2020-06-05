【中概焦點】傳拼多多已遞交赴港二次上市材料，７月中掛牌交易

《經濟通通訊社５日專訊》中概股回流浪潮洶湧，內媒引述接近交易人士處獲悉，在美國上

市的內地電商拼多多已於昨日（３日）秘密向香港聯交所提交上市相關材料，預計將於６月底通

過聆訊，７月中上旬將正式掛牌交易。

其實《騰訊財經》稍早已有報道拼多多計劃赴港二次上市，並已確定中金為保薦人之一。不

過，拼多多發言人稍後否認消息，強調公司從未與任何中介機構探討回港上市計劃，亦未與任何

交易所曾有二次上市話題的接觸。

與淘寶天貓及京東相比，拼多多電商平台主打廉價路線，吸引一眾社會中低層消費者。恰逢

近期內地大吹「地攤經濟」風，６月３日晚８點３０分，拼多多宣布正式上線「五菱榮光售貨車

」，首批上線的售貨車共計１００台，拼多多將為每台車補貼３０００元人民幣油卡。截至

２２時，活動頁面顯示，首批１００台「擺攤神車」已經售罄。拼多多方面表示，６月４日，平

台緊急調貨２００台，以滿足消費者旺盛的個體創業需求。



＊乘聯會：車企應為「地攤經濟」做貢獻＊



地攤經濟風口下，「擺攤神車」成為首隻被吹起來的豬。乘聯會秘書長崔東樹近日發文，再

為車企助力。文章指，車企應為「地攤經濟」做貢獻。擺攤對客流要求很高，自身成本很低。對

此，車是必需品，整車企業應該有針對性的設計出一些專用車型，適合流動攤販的擺攤使用場景

，並有針對性地設計一些電力和供水裝置，實現符合餐飲標準的流動攤位。

中國車型的優勢是低成本，尤其是微客的成本很低，一些電動微客也是有一定的需求空間的

，而且ＳＵＶ車型的大空間也是很適合流通擺攤。如果地攤的支持政策可持續，百姓購車設流動

性地攤的熱情會被激發，市場潛力也是巨大的。（ｗｌ）

