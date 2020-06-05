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即市新聞

05/06/2020 16:56

【聚焦人幣】履約進展勝預期，人幣即期飆３５７點創近一個月高

　　《經濟通通訊社５日專訊》人民幣中間價創半個月新高，帶動即期匯率（ＣＮＹ）升勢，今
早高開１７０點報７﹒１０５３，隨即收復７﹒１２、７﹒１１關；午後更愈升愈有，最多飆
４２２點，最終收報７﹒０８６６漲３５７點，創自５月１１日以來近１個月新高。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０９６５，較上個交易日升４７點子，連
升五個交易日，創半個月新高，上個交易日報７﹒１０１２。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）同樣造好，現反彈１９１點子，報７﹒０８６４。

＊中美關係實際進展好於預期，美匯下跌後人幣補漲＊

　　據外電引述四位交易員報道稱，本周以來中美關係實際進展好於預期，短期內大額分紅購匯
告一段落，加上美元下跌後人民幣也有補漲需求，都有利於人民幣短期內上行；今天美元兩度快
速下跌引發人民幣反彈，場內美元多頭止損也令人民幣漲勢加速。
　　交易員解釋，５月以來出口客戶的海外訂單環比有所好轉，遠期結匯開始較４月低位恢復；
不過，受近期中美關係再度趨緊、人民幣即期貶值預期重新上升影響，擁有當期或遠期收匯的出
口企業仍有持幣觀望的傾向，表現得較為謹慎。
　　不過近日消息面多數偏於正面。美國貿易代表萊特希澤表示，對中美第一階段貿易協議感覺
「非常好」，中國在新冠疫情期間履行了協議，過去幾周看到大量採購。他說，中國本周一（１
日）和周二（２日）購買了價值１﹒８５億美元的美國大豆，駁斥了有關北京不履行採購承諾的
報導。（ｊｔ）

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