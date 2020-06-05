【人行操作】１５００億逆回購利率持平，單周淨回籠三個半月高

《經濟通通訊社５日專訊》人民銀行公布，為對沖公開市場逆回購到期、金融機構繳存法定
存款準備金等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，今日以利率招標方式開展了１５００
億元（人民幣．下同）七天期逆回購操作，利率持平於２﹒２％。
公開市場今日有３０００億元逆回購到期，即今日淨回籠１５００億元。
公開市場本周二（２日）至周五（５日）連續四日收水，本周累計淨回籠４５００億元，創
三個半月單周新高。（ｗｌ）
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