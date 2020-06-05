【網易歸航】傳網易ＣＥＯ丁磊將直播帶貨，快手稱確有接洽

《經濟通通訊社５日專訊》網易（０９９９９）搶閘啟動赴港二次上市，獲機構及散戶投資

者熱捧，該股將於下周四（１１日）正式在港掛牌上市。上市前夕，市傳網易ＣＥＯ丁磊決定蹭

一蹭直播帶貨風潮，即將開啟個人直播，為網易旗下電商平台「網易嚴選」帶貨。消息稱，目前

網易正與龍頭短視頻平台快手、抖音等洽談合作中，直播時間最快可能在下周。對此，快手方面

表示，雙方確實有在接觸，具體還沒有商定。

網易嚴選上月發布「星馳計劃」，擬招募１０００名優質紅人主播、１００家ＭＣＮ機構，

共創１０個千萬級爆品。據悉，該計劃為紅人主播設立了包括１億元（人民幣．下同）佣金池瓜

分、百萬現金池獎勵和億級流量包在內的資金及流量扶持。不過，目前網易嚴選尚未正式上線直

播功能，目前正處在試運營階段。

上市公司老闆奮身直播帶貨，丁磊並非首個。格力電器（深：０００６５１）董事長董明珠

４月至今已做四次直播，雖然第一次直播直接成為「翻車」現場（銷售額僅２２﹒５萬元，另獲

３４萬元打賞），但此後幾次銷售額呈現幾何級數增長，至第四次直播銷售額竟達６５億元，可

謂成就又一個「帶貨女王」。（ｗｌ）

