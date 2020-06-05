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即市新聞

05/06/2020 16:32

【貿易再戰】蓬佩奧警告中企不要財務欺詐，耿爽：說法以偏概全

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國國務卿蓬佩奧周四（４日）再次警告美國投資者防範中資企
業的欺詐性會計操作，指稱納斯達克交易所最近收緊上市規則，提高中資企業上市的難度，世界
各國交易所應跟隨。在北京，中國外交部發言人耿爽表示，中國政府始終主張無論在何時上市，
上市公司都應當嚴格地遵守上市地的相關法律和規則，真實準確完整的履行信息披露義務，保護
投資者的合法權益。
　　耿爽強調，中方對上市公司財務造假行為始終秉持零容忍的態度，這一立場是一貫的，也是
明確的。美方關於中國公司不遵守美國相關規則的說法，以偏概全。一些財務造假的公司不能完
全代表全部在美上市的中國公司，美方針對有關中國的言行是對監管問題的政治操弄，逼迫中國
公司從美國退市，將損害美國投資者的利益。
　　耿爽又稱，中方期待美方拿出解決問題的誠意，按照跨境審計監管的國際慣例，以平等合作
的方式來解決分歧，真正保護投資者的利益。

＊耿爽卸任外交部發言人＊

　　此外，今日是耿爽最後一次主持外交部例行記者會，之後正式卸任發言人一職，並不再擔任
外交部新聞司副司長。據《央視》報道，耿爽將會有新工作崗位。耿爽是外交部第３０任發言人
，於２０１６年９月首次亮相外交部例行記者會。（ｗｌ）

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