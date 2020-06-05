【ＦＯＣＵＳ】中概股湧港保底，打新大時代勿忘思危

【ＦＯＣＵＳ】中美在庚子鼠年步入前所未有的對抗，香港投資者卻有望在今年迎來新股大

時代。侵侵周四（４日）簽署備忘錄，要求審查中概股風險以保護花旗國投資者及金融市場之際

，於港二次上市的全球第二大手遊公司網易（０９９９９）獲投資者熱捧，距離周五

（５日）中午截飛前半日已超額認購至少１２０倍，人氣猶勝去年回歸的阿里

（０９９８８）。緊隨網易，通過二次上市聆訊的電商巨頭京東業已正式上載初步招股書，據報

將於本月１８日掛牌。



＊侵侵簽備忘錄，斥中企未遵保護措施危險＊



華府追擊中概股再進一步，侵侵昨簽署名為「保護美國投資者免受中國公司重大風險影響」

的備忘錄，要求「總統金融市場工作組（ＰＷＧ）」在６０日內呈交報告，針對中概股公司未能

遵守美國證券法的情況，為行政部門及美國證券交易委員會（ＳＥＣ）等機構提供建議。

備忘錄明言，幾十年來，中國公司利用美國金融市場籌集資金推動中國經濟快速增長，卻沒

有遵守投資者理所應當期望和應得的重要保護措施，「既錯誤，又危險」，必須採取有力有序的

行動，以結束中國無視美國透明度要求的做法。

此似乎並非無的放矢，網易招股書即明確提及，「我們編製合併財務報表的審計師，如同其

他在中國運營的獨立註冊公眾會計師事務所一樣，不得受美國公眾公司會計監督委員會檢查」，

公司並因此警示「被從納斯達克除牌」風險。



＊網易獲大額超購，京東傳緊隨１８日掛牌＊



不過，所謂「失之東隅，收之桑榆」，火速回港二次上市、擬於下周四（１１日）掛牌的網

易，據報累計孖展額約８５９億元，相當於公開配售超購至少１２０倍；資金加緊泊港，港匯時

隔逾一月再觸發強方兌換保証，金管局入市沽出９﹒７７億港元。

歸航的網易，料至少募資２００億港元，擬將其中４５％用於全球化戰略；另一隻已通過上

市聆訊的中概股京東，據報在港募資額亦將達２５億－３０億美元，並將用於以供應鏈為基礎的

關鍵技術等。

港交所（００３８８）行政總裁李小加即預告，今年將是香港ＩＰＯ市場重要的一年，相信

將有很多來自中國的超大規模新股，而其中很多為美國回流的企業。換言之，香港投資者卻有望

在今年迎來新股大時代。



＊星洲、內地左右夾擊，須思保底長遠之道＊



網易受捧、京東接力，如為處於港版國安法漩渦的香港投下信心一票，惟認為香港國際金融

中心地位可至少可再保二三十年得傳統觀點，正面臨愈來愈多質疑。

除了三成受訪美國商會成員擬撤資、日資野村集團稱大中華發展策略必須計入政治考慮、澳

洲投行麥格理提早退租部分寫字樓等新聞無日無之；新加坡４月境外居民存款無巧不成書地錄按

年大升４４％，外幣存款更按年飆約４倍，均創自１９９１年有紀錄以來最高；內地創業板改革

、允許外商獨資金融機構進駐、擴展跨境數字支付系統等步伐同加快。

中美金融戰山雨欲來，中概股巨頭紛紛以回歸作為保底之道，拋開眼下熱鬧，香港或亦需居

安思危如何為自身國際金融中心地位保底的長遠之道，勿因多雲間晴忘記大風暴在前。

