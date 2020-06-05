【新冠肺炎】本港新增３宗確診，患者潛伏期曾到印度及英國

《經濟通通訊社５日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午四時，中心正調查三宗

新增２０１９冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計１１０３宗（包括１１０２宗確診個案和

１宗疑似個案）。

今日公布的新增個案涉及三名年齡介乎８－７３歲的女子，全部曾於潛伏期身處外地，其中

兩人由印度返港，其餘一人由英國返港。衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接

觸者追蹤的工作。

同時，衞生防護中心亦正調查一宗海外個案。個案涉及一名６８歲男病人，他由加拿大乘坐

加拿大航空ＡＣ７（經濟艙）於昨日抵港。他報稱曾於加拿大確診新冠肺炎，抵港後直接由香港

國際機場送往瑪嘉烈醫院接受治理。中心正與加拿大衞生當局聯絡，以取得個案的進一步資料。



＊祿泉樓共７５名相關單位住戶已送往火炭駿洋邨檢疫中心＊



衞生防護中心又繼續積極跟進沙田瀝源邨祿泉樓群組個案的流行病學調查和防控工作。就昨

日公布疏散祿泉樓各樓層的１０及１２單位住戶的措施，截至今早七時，祿泉樓共７５名相關單

位的住戶已送往火炭駿洋邨的檢疫中心。而６名住戶因身體不適被送往威爾斯親王醫院接受治理

，６人的２０１９冠狀病毒病檢測均呈陰性反應。

截至今日下午四時，衞生防護中心於祿泉樓共收回１３６３個深喉唾液樣本瓶，當中１１個

因為樣本滲漏需要再次提交，１３５２個樣本已完成２０１９冠狀病毒病檢測，除６月２日公布

４個呈陽性反應的確診個案外，其餘樣本均呈陰性反應。



＊祿泉樓仍有五戶未能取得聯繫＊



中心亦繼續跟進未交回深喉唾液樣本的祿泉樓居民的事宜。截至今日下午四時，中心確定其

中一戶居民已於５月中離港，仍有五戶未能取得聯繫。中心強烈呼籲及敦促該些仍未能取得聯繫

的人士務必盡快聯絡中心人員，並向中心提交其樣本，以便盡早進行檢測。中心會對不交回樣本

的人士進行強制檢測。

此外，截至今日下午四時，中心於葵聯邨聯悅樓共收回及檢測２０２６個樣本，沒有樣本呈

陽性反應。（ｂｎ）

