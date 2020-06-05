《日入而息》金管局入市沽港元，恒隆系發盈警，傳網易超購三百倍

《今天重點》﹡港元再觸強方兌換保證，金管局今晨沽近十億港元；金管局再入市沽近３９

億港元

﹡恆隆系料今年度業績或錄虧損，受累投資物業重估虧損

﹡傳網易（０９９９９）公開發售超購逾３００倍，逾３７萬人申請；傳網

易指導發行價每股１２３元；網易下周四掛牌，期貨、期權及衍生權證同日

推出

﹡京東提交在港第二上市申請文件，騰訊持股１７﹒８％；不排除三年內分拆

子公司在港上市；消息指京東下周一招股，上限定為每股２３６元；京東

６１８十七周年慶在香港首日成交額增２﹒６６倍

﹡陳茂波稱港府堅定捍衛聯匯制，中美仍享互惠互利關係



《即日市況》﹡傳統藍籌股發力，港股飆４０４點收２４７７０點五連升



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒４％全周漲２﹒８％，惟人行收水成交降



《美元匯價》﹡歐元短線顯著向上，美匯或下試９６水平；歐元最新報１﹒１３３１╱

３５，日圓最新報１０９﹒２７╱２９



《公司業績》﹡中信建投（０６０６６）５月淨利潤３﹒１３億元，大增近９倍

﹡中國地產（０１８３８）去年盈轉虧２﹒８億元人民幣，不派息

﹡國聯證券（０１４５６）５月份虧轉盈錄６５２萬元人民幣淨利潤

﹡恆隆集團（０００１０）及恆隆地產（００１０１）料今年度業績或錄虧損

，受累投資物業重估虧損



《公司資訊》﹡京東提交在港第二上市申請文件，騰訊持股１７﹒８％；不排除三年內分拆

子公司在港上市；京東６１８十七周年慶在香港首日成交額增２﹒６６倍

消息指京東下周一招股，上限定為每股２３６元

﹡網易（０９９９９）下周四掛牌，期貨、期權及衍生權證同日推出

﹡利豐表示疫情下被迫裁員，但削採購部七成員工數字不確

﹡中匯集團（００３８２）附屬投得江門４５﹒６萬平方米地皮建新校區

﹡平安不動產表示入股新地高鐵站項目是為方便與深圳總部聯動

﹡平保（０２３１８）與深圳市政府簽戰略合作協議，參與公共住房建設

﹡申萬宏源（０６８０６）證券子公司５月淨利潤增近５３％

﹡合生創展（００７５４）首五個月合約銷售額按年跌逾２２％

﹡港交所（００３８８）李小加稱中港澳可利用內地健康碼數據共享資料；多

間美國上市中概股今年內或來港上市

﹡惠記集團（００６１０）附屬蝕讓美國公寓大樓，套現４６８８萬美元

﹡雅仕維（０１９９３）向控股股東發行２０００萬元換股證券

﹡新城發展（０１０３０）擬發行４億美元６﹒４５％優先票據

﹡領展（００８２３）王國龍稱香港投資較具挑戰性，至今累售５７項物業套

４７０億

﹡數字王國（００５４７）周永明辭任董事會主席，正覓替補人選

﹡閱文（００７７２）推出「正版聯盟」，將承擔作家所有維權成本

﹡龍光地產（０３３８０）五月合約銷售額按年增長逾１８％

﹡大同集團（００５４４）張凱健獲委任為財務總監，蔡啟昇離任

﹡融信中國（０３３０１）５月合約銷售額按年升１５﹒３％

﹡煤氣（００００３）料本港全年售氣量跌２至３％，暫無意私有化港華燃氣

﹡基匯資本完成收購杭州歐美金融城Ｔ６寫字樓



《國企紅籌》﹡越秀地產（００１２３）收購兩項廣州新地鐵房地產項目５１％權益

﹡中石油集團董事長與黑龍江省領導會面，進一步密切協作關係



《神州民企》﹡麒麟集團（０８１０９）溢價逾４％配股抵銷４３３萬元債務

﹡比亞迪（０１２１１）５月汽車銷量按年跌６﹒２％

﹡龍源電力（００９１６）５月份發電量按年減少０﹒７２％



《中國要聞》﹡機構料內地５月進出口均負增長，海外經濟活躍度低迷

﹡平安集團參與深圳公共住房建設

﹡南京出讓首批「限房價、競地價」地塊

﹡深圳市住建局將介入調查蛋殼公寓；深圳單身宿舍、一人公寓恐失學區房價

值，樓價或暴跌

﹡民航局表示經貿往來密切國家可適度增加航班；調整國際航班規定，每周執

行航班不超６４班

﹡武漢新芯５０納米代碼型閃存晶片量產

﹡樂視網進入退市整理期交易，復牌即跌停

﹡上海「冰櫃藏屍案」罪犯朱曉東被執行死刑

﹡上海金融工作局表示在滬銀行需進一步加大信貸投放

﹡上海警方嚴打醫美產品走私，涉案金額６４００萬元人民幣

﹡滬蘇湖鐵路項目今在蘇浙滬同步開工

﹡騰訊創投在臨港創立人工智能軟件開發公司

﹡內地５月快遞收入料增長３１％，創兩年高超預期

﹡內地去年社保基金收入增３﹒６％，支出增１０﹒７％

﹡凱撒旅業現價挫３％，擬延後回購３﹒５億元人幣債券

﹡兩國資股東擬轉讓所持陸家嘴野村資產管理三成股權

﹡１５００億逆回購利率持平，單周淨回籠三個半月高；人行表示警惕個別城

市房價上漲較快，完善租購並舉體系

﹡官媒表示人行抗疫工具精準向中小微企業放水

﹡跨境人幣結算便利化試點拓展至深圳全市，優質企業適用

﹡金融科技公司樂信：研究在港二次上市可能性

﹡拼多多再次否認在港第二上市傳聞，稱暫無計劃

﹡庭審曝光用戶觀影記錄，愛奇藝稱讓法官更好了解事實

﹡中芯國際在科創板上市不存在法律和政策障礙

﹡海南自貿港簽發首張船舶國籍證

﹡華為５Ｇ車載模組商用，比亞迪「漢」料６月銷售

﹡美國計劃修改禁令，允許部分中國航企赴美

﹡英美等八國議員組建「跨國議會聯盟」，應對中國威脅

﹡萊特希澤稱中國落實中美首階段貿易協議有進展

﹡澳洲總理莫里森稱投資改革不會加劇中澳緊張關係

﹡外匯中心表示下周一推出外幣對掉期撮合業務

﹡湖南假奶粉案調查結果：經銷商僅罰款，生產商無責任

﹡中物聯表示電商促銷帶動下，６月物流需求有望小幅回升

﹡蓬佩奧警告中企不要財務欺詐，耿爽稱說法以偏概全

﹡洲際油氣實控人被中證監調查，涉內幕交易公司股票

﹡長三角企業家聯盟成立，促進政企高效溝通

﹡商務部表示中國相關機構被出口管制，促美停止錯誤做法

﹡外匯局表示防範跨境資本流動風險，維護香港金融穩定



《寶島快訊》﹡台股連升五日，收報１１４７９﹒４點升０﹒８％

﹡美軍昨日駛過台灣海峽，蔡英文就職連任後首次



《其他消息》﹡中聯辦就港區國安法徵意見，已收逾１３０份書面意見

﹡陳茂波稱港府堅定捍衛聯匯制，中美仍享互惠互利關係

﹡首批白表單身揀樓，大學生中籤未畢業先供樓

﹡陳帆稱政府不會支付額外管理費，將研究港鐵責任

﹡檢討法定最低工資公眾諮詢６月１６日結束

﹡議員憂屯門南延線通車後西鐵更逼爆，路政署稱會增加列車班次

﹡金管局表示５月底官方外匯儲備資產增至４４２３億美元

﹡深股通額度全日用近２０億元；滬股通額度全日用３７億元，陸股通淨流入

逾４３億元

﹡新加坡金管局表示自去年中以來從香港等地流入資金增加

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒９６％，三連升兼創今年新高

﹡銀聯開通粵港澳大灣區跨境電子繳稅，無須開設內地銀行帳戶

﹡交銀（香港）與政府簽署１萬元現金發放計劃服務協議



《新冠肺炎》﹡本港新增３宗確診，患者潛伏期曾到印度及英國

﹡醫管局表示再多三名確診者康復出院，兩人情況危殆

﹡北京下調應急響應至三級，解除湖北進京限制

﹡美國疾控中心表示示威或已構成傳播，示威者應接受檢測

﹡何栢良稱不應只撤離祿泉樓１０號及１２號單位住戶

﹡許樹昌稱瀝源邨祿泉樓居民確診未必與大廈渠管有關

﹡業界表示「旅遊氣泡」安排有望９月前開通

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