《華爾街內望》非農就業報告樂觀超預期，道指飆逾３％

《經濟通通訊社８日專訊》美國上月就業報告強勁超預期，雖然及後勞工統計局表示數據出

錯，但美股上周五（５日）大漲，道指更飆升逾３％。

道指高８２９點或３﹒１５％，報２７１１０點，重上二萬七關口。標指升８１點或

２﹒６２％，報３１９３點。納指高１９８點或２﹒０６％，報９８１４點，曾升穿２月歷史高

位。

美國上月民間就業職位超預期增加２５０萬個，失業率更回落至１３﹒３％，惟市場預計失

業率將飆升至歷史高位１９﹒８％。

不過勞工統計局周六（６日）表示非農就業報告未有計入暫時停薪留職的人士，導致失業率

嚴重被低估，實際失業率修訂為１６％。

世界衛生組織（ＷＨＯ）警告疫情大流行未結束，尚有新病例增加，而市場就將焦點轉向聯

儲局下周召開的貨幣政策會議。

個股方面，波音公司飆升１１﹒５％，市場預期航空客運量將出現回升。美國航空、美聯航

亦表示，下月將增加美國國內定期的航班。

Ｔｉｆｆａｎｙ ＆ Ｃｏ漲６﹒５％，有傳ＬＶＭＨ集團１６２億美元收購案重回正軌。

製藥商Ｎｏｖａｖａｘ漲３﹒７％，公司宣布美國國防部將提供最多６０００萬美元用於生產候

選疫苗。

指標十年期美債收益率升１０﹒５個基點，報０﹒９２５２％，創３月中以來首次升幅達０

﹒９％。（ａｌ）

