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08/06/2020 09:03

【企業盈警】新百利融資料今年盈轉虧約７００萬至８００萬元

　　《經濟通通訊社８日專訊》新百利融資（０８４３９）公布，預計截至２０２０年３月３１
日止年度錄得除稅後虧損介乎約７００萬元至８００萬元，而２０１９年同期錄得除稅後溢利約
９５０萬元。
　　該預期虧損主要乃由於上述減慢及無去年已完成收益約為９２０萬元之大額財務顧問交易所
致。此外，集團錄得按公允值計入損益之金融資產未變現虧損約４００萬元及就無形資產確認之
減值虧損介乎約３００萬元至４００萬元。（ｆｚ）

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