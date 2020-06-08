【企業盈警】新百利融資料今年盈轉虧約７００萬至８００萬元

《經濟通通訊社８日專訊》新百利融資（０８４３９）公布，預計截至２０２０年３月３１

日止年度錄得除稅後虧損介乎約７００萬元至８００萬元，而２０１９年同期錄得除稅後溢利約

９５０萬元。

該預期虧損主要乃由於上述減慢及無去年已完成收益約為９２０萬元之大額財務顧問交易所

致。此外，集團錄得按公允值計入損益之金融資產未變現虧損約４００萬元及就無形資產確認之

減值虧損介乎約３００萬元至４００萬元。（ｆｚ）

