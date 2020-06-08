【企業盈警】新百利融資料今年盈轉虧約７００萬至８００萬元

《經濟通通訊社８日專訊》新百利融資（０８４３９）公布，預計截至２０２０年３月３１
日止年度錄得除稅後虧損介乎約７００萬元至８００萬元，而２０１９年同期錄得除稅後溢利約
９５０萬元。
該預期虧損主要乃由於上述減慢及無去年已完成收益約為９２０萬元之大額財務顧問交易所
致。此外，集團錄得按公允值計入損益之金融資產未變現虧損約４００萬元及就無形資產確認之
減值虧損介乎約３００萬元至４００萬元。（ｆｚ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|興證快訊08/06/2020
新經濟
|生財有道05/06/2020
《股市一周》資金轉炒舊經濟股 港股全周升足五日累飆1808點
|生財有道05/06/2020
《嚟緊炒D乜》亞信科技望炒上10元 中移動入股料本月完成
|FOCUS05/06/2020
【FOCUS】中概股湧港保底 打新大時代勿忘思危
|生財有道05/06/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：地攤經濟股首選潤啤青啤
|生財有道05/06/2020
或失獨立關稅地位 香港6大隱憂
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰