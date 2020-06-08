港股重返二萬五，高開２４７點報２５０１８點，國指升８９點

《經濟通通訊社８日專訊》亞洲股市今早普遍高開高走，日經漲逾２５９點，台北加權指數

升８６點，港股則錄得六連升，並重返二萬五關口。個股方面，消息指俄羅斯將計劃削減石油產

量逾５億噸，今早「三桶油」股價造好，中海油（００８８３）高開４﹒４％，為開市表現最佳

藍籌，中石油（００８５７）高開２﹒５％，中石化（００３８６）升１﹒６７％；出口股表現

強勁，創科實業（００６６９）高開近４％，再創上市新高。

恆生指數報２５０１８點，升２４７點或升１﹒００％，主板成交７７﹒７９億元。國企指

數報１０１５５點，升８９點或升０﹒８８％。

匯豐控股（００００５）升１﹒４８％，報４１﹒１元；港交所（００３８８）升０﹒２７

％，報２９５元；騰訊控股（００７００）升０﹒１８％，報４３５元；中移動（００９４１）

升０﹒６４％，報５５元；友邦保險（０１２９９）升１﹒２６％，報７２﹒５元。

恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中海油 （００８８３） ９﹒７４元 升４﹒３９％

創科實業（００６６９） ７６﹒５５元 升３﹒９４％

吉利汽車（００１７５） １２﹒１８元 升３﹒５７％

新地 （０００１６） １０３﹒００元 升３﹒２６％

太古Ａ （０００１９） ４７﹒８０元 升３﹒２４％

長和 （００００１） ５５﹒１５元 升２﹒８９％

中石油 （００８５７） ２﹒８８元 升２﹒４９％

中國神華（０１０８８） １３﹒３８元 升２﹒１４％

長江基建（０１０３８） ４３﹒００元 升１﹒９０％

中信股份（００２６７） ８﹒２０元 升１﹒８６％

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（ｕｌ）

