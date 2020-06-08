《盤後部署》港股短線若未能收企二萬五關，或轉為窄幅整固

《經濟通通訊社８日專訊》美國上月非農業就業職位增加近２５１萬個，遠超市場預期的減

少８００萬個，帶動上周五（５日）美股三大指數全線急升。港股連升第六個交易日，今早高開

２４７點報２５０１８點，終於突破兩萬五水平，消息指俄羅斯將計劃削減石油產量至逾５億噸

，大市由「三桶油」領漲，惟升幅無以為繼，兩萬五迅速失守，重磅股拖累下恆指最低見

２４６７８點跌９１點，再度落入爭持格局，恆指最終收報２４７７６點，微升６點，主板成交

１２９２﹒９３億元減少４﹒１％。國指收報１０００８點，跌５７點或０﹒５７％。

Ａ股兩市午後升幅收窄，上證綜指收報２９３７點，微升６點；深證成指報１１２１５點，

升３５點或０﹒３１％，總成交６８４２﹒８６億人幣多８﹒３５％。



＊分析料美聯儲保持利率低企，放水不停步＊



英國早前宣布，從６月８日起除愛爾蘭外，所有入境英國的國際旅客必須自我隔離１４日，

若拒絕遵守需即場罰款１０００英鎊。外媒報道，航空業界原本期望隨着封關措施結束，市場逐

步回復正常。三大航空公司英國航空、Ｒｙａｎａｉｒ與ｅａｓｙＪｅｔ致函政府，指上述做法

混亂，政令對旅客不必要及不恰當，也令遊客卻步。同時，他們認為對傳播率較低的歐盟國家實

施隔離令，也是不合常理。顯然歐洲就疫情困擾仍未改變。

另外，早前有傳媒報道，美國聯合航空計劃從１０月起，關閉香港、東京及法蘭克福的空中

服務員基地。機艙服務高級副總裁Ｊｏｈｎ Ｓｌａｔｅｒ公開表示，全球旅行需求顯著下降，

公司根本無法維持基地運作。消息或影響在香港上市的航空公司業務，國泰（００２９３）股份

由六月至今仍累升近１２﹒１％，跑贏恆指７﹒９１％升幅，或會有獲利回吐壓力。

美國聯儲局將於當地時間周二與周三（９日及１０日）舉行議息會議，主席鮑威爾早前已表

示對負利率採取負面態度，而市場普遍相信，聯儲局不會改變現行低息政策。不過，大家仍然關

注會後議息聲明，尤其是美國５月失業率好過市場預期，鮑威爾會如何評估經濟前景。

富國銀行高級經濟學家Ｓａｍ Ｂｕｌｌａｒｄ對外媒表示，直至明年底，美聯儲的點陣圖

將顯示利率一直維持在接近零的水平。另外，美聯儲已將購買規模縮減至每天４０億美元的美國

國債和４５億美元的抵押資產，Ｎａｔ Ｗｅｓｔ Ｍａｒｋｅｔｓ美洲策略主管Ｊｏｈｎ

Ｂｒｉｇｇｓ公開表示，儲局可能會就進一步量化寬鬆政策設定細節，如果沒有正式的計劃而持

續縮減，可能會導致市場參與者認為美聯儲將完全結束量化寬鬆，該行並不認為美聯儲打算這樣

做。



＊關口解封需多國配合，航企未見利好因素＊



各國政府均向企業和市民提供援助，但面對政府的封關措施，航空公司明顯無太大議價能力

，一來受疫情影響，航空公司難以佔據道德高地；二來在國際客運上，解封需要多國配合，是航

空企業現時面臨的難處。早前油價低企，航班數量同步急降，航企無法得益；現時油價有望繼續

走高，即使各國願意解封，航企亦未必獲利好；可預期的是他們的業績短期難以好轉。因此就經

濟基本面或企業盈利而言，航空股除了此前股價低殘之外，實在沒有撈底的理由。

港股今日曾突破二萬五，惟未見企穩，成交額未見突出。港爰短期走勢視乎未來數天收市能

否突破企穩二萬五，若然可以，則上望３月１１日高位的２５５００點附近；若然不可，恆指或

進入?行整固階段，２４５００點至２５０００點徘徊，等待市場進一步消息。（ｎｓ）

