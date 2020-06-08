《外地經濟》美國上月非農職位增２５０萬個，失業率修正為１６％

《經濟通通訊社８日專訊》美國勞工部上周五（５日）公布，５月非農業就業職位增加
２５０﹒９萬個，膀市場預期減少８００萬個。另外失業率僅１３﹒３％，膀預期１９﹒８％。
不過美國財經頻道《ＣＮＢＣ》周六（６日）引述美國勞工統計局表示，５月失業率出錯，
當中未有計入暫時停薪留職的人士，導致失業率嚴重被低估，故修訂失業率或達１６﹒３％。（
ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道05/06/2020
《股市一周》資金轉炒舊經濟股 港股全周升足五日累飆1808點
|生財有道05/06/2020
《嚟緊炒D乜》亞信科技望炒上10元 中移動入股料本月完成
|FOCUS05/06/2020
【FOCUS】中概股湧港保底 打新大時代勿忘思危
|生財有道05/06/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：地攤經濟股首選潤啤青啤
|生財有道05/06/2020
或失獨立關稅地位 香港6大隱憂
|國際動態05/06/2020
【國安立法】傳美國國會共和民主兩黨強烈支持港區國安法制裁議案
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰