《外地經濟》美國上月非農職位增２５０萬個，失業率修正為１６％

《經濟通通訊社８日專訊》美國勞工部上周五（５日）公布，５月非農業就業職位增加

２５０﹒９萬個，膀市場預期減少８００萬個。另外失業率僅１３﹒３％，膀預期１９﹒８％。

不過美國財經頻道《ＣＮＢＣ》周六（６日）引述美國勞工統計局表示，５月失業率出錯，

當中未有計入暫時停薪留職的人士，導致失業率嚴重被低估，故修訂失業率或達１６﹒３％。（

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