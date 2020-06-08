【油市博奕】沙特上調基準油價，升幅創廿年最大

《經濟通通訊社８日專訊》石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）與產油盟國上周六（６日）同意將
減產協議延長至下月底，沙特阿拉伯國營石油公司沙地阿美周日（７日）上調７月至亞洲的所有
等級油價差，每桶由５﹒６至７﹒３美元不等，遠高於市場預期約４美元。
當中阿拉伯輕質油每桶油價升幅達６﹒１美元，基準價加２０美仙溢價，創逾２０年來最大
升幅。
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道05/06/2020
《股市一周》資金轉炒舊經濟股 港股全周升足五日累飆1808點
|生財有道05/06/2020
《嚟緊炒D乜》亞信科技望炒上10元 中移動入股料本月完成
|FOCUS05/06/2020
【FOCUS】中概股湧港保底 打新大時代勿忘思危
|生財有道05/06/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：地攤經濟股首選潤啤青啤
|生財有道05/06/2020
或失獨立關稅地位 香港6大隱憂
|國際動態05/06/2020
【國安立法】傳美國國會共和民主兩黨強烈支持港區國安法制裁議案
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰