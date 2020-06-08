【油市博奕】沙特上調基準油價，升幅創廿年最大

《經濟通通訊社８日專訊》石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）與產油盟國上周六（６日）同意將

減產協議延長至下月底，沙特阿拉伯國營石油公司沙地阿美周日（７日）上調７月至亞洲的所有

等級油價差，每桶由５﹒６至７﹒３美元不等，遠高於市場預期約４美元。

當中阿拉伯輕質油每桶油價升幅達６﹒１美元，基準價加２０美仙溢價，創逾２０年來最大

升幅。

