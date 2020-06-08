【貿易再戰】美農業部再確認出口大豆，已連續四日達成大宗交易

《經濟通通訊社８日專訊》美國農業部外國農業服務處（ＵＳＤＡ）上周五（５日）報告出

口銷售大豆５８﹒８萬噸，其中２５﹒８萬噸的出口交易於上周四（４日）達成，剩餘３３萬噸

則於上月底至上周四間出售，是連續第四個交易日達成大宗交易，農業部亦確認１０２﹒６萬噸

大豆將出口往中國和未知目的地。

市場普遍認為這些大豆將出口予中國，因為巴西大豆價格上漲，中國加快採購美國大豆的步

伐。（ａｌ）

