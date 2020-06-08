【英國脫歐】傳英國為達成貿易協議，願意接受歐盟對部分商品徵稅

《經濟通通訊社８日專訊》據英國《每日郵報》引述消息人士報道指，英國為達成貿易協議
，首相約翰遜已表示願意接受歐盟對部分英國商品徵收關稅，打破英國脫歐磋商僵局。消息又指
英國首席談判代表、歐盟事務顧問弗羅斯特提出重大新提議改變方向。
英歐磋商代表上周五（５日）表示，貿易協議的最新一輪磋商進展輕微，但目前距離決定推
遲年底達成協議的最後期限僅剩幾周時間。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道09/06/2020
【國泰有救】麥嘉嘉：供股折讓大復牌料先跌後穩 中長前景不明朗
|生財有道09/06/2020
《經濟不停學》國泰11供7好弔詭，咩係「質數供股法」？
|生財有道09/06/2020
【國泰有救】國泰擬實施新一輪高層減薪及第二輪員工自願性無薪假
|生財有道09/06/2020
【國泰有救】陳茂波：政府透過土地基金投資國泰 無意長線持有
|生財有道09/06/2020
【國泰有救】姚思榮支持政府做白武士 譚文豪質疑政府繞過立法會注資
|生財有道09/06/2020
【國泰有救】國泰公布390億資本重組 政府承擔273億入股6%
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰