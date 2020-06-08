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08/06/2020 08:44

【英國脫歐】傳英國為達成貿易協議，願意接受歐盟對部分商品徵稅

　　《經濟通通訊社８日專訊》據英國《每日郵報》引述消息人士報道指，英國為達成貿易協議
，首相約翰遜已表示願意接受歐盟對部分英國商品徵收關稅，打破英國脫歐磋商僵局。消息又指
英國首席談判代表、歐盟事務顧問弗羅斯特提出重大新提議改變方向。
　　英歐磋商代表上周五（５日）表示，貿易協議的最新一輪磋商進展輕微，但目前距離決定推
遲年底達成協議的最後期限僅剩幾周時間。（ａｌ）

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