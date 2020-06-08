【美國大選】拜登獲足夠黨代表票成總統候選人，民調暫領先特朗普

《經濟通通訊社８日專訊》據美聯社統計，前副總統拜登上周五（５日）在總統初選贏得足
夠的黨代表票，正式取得美國民主黨總統候選人。而據最新民調顯示，拜登的支持度正領先現任
總統特朗普７個百分點。
據美聯社上周五整理的最新點票結果，拜登再取得２１張黨代表票，總黨代表票達１９９３
張，超過１９９１票的門檻。
距離美國１１月總統大選只剩五個月時間，據法新社引述平均民調支持度，目前拜登的支持
率領先特朗普７﹒１個百分點。（ａｌ）
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