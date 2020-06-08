【國安立法】安倍指非常擔心香港情況，但傳日本拒簽反中聯署聲明

《經濟通通訊社８日專訊》日本首相安倍晉三今日表示非常擔心香港的情況，不過據共同社

周六（６日）引述多國當局消息透露，日本政府曾被詢問是否參加美國、英國等嚴厲批評中國的

聯署聲明，但日本表示拒絕。消息指出日本希望與中國改善關係，但美國等相關國家對日本的做

法感到失望。

另外受新型肺炎疫情影響，中國國家主席習近平訪日一事暫緩，有意見認為日方今次的表態

是希望習近平順利訪日，避免刺激中國。（ａｌ）（ｚｚ）

