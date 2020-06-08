【油市博奕】傳美國考慮制裁數十艘與委內瑞拉進行貿易的外國油輪

《經濟通通訊社８日專訊》據路透社引述美國官員消息指，美國正考慮對數十艘與委內瑞拉
進行貿易的外國油輪實施制裁，是制裁委內瑞拉總統馬杜羅的最新措施。
消息指如果交易活動繼續違反美國的限制，制裁可能在短期內持續，而下一輪制裁將長期實
施。不過行動可能會大幅提高油輪費率，擾亂全球海運貿易。
消息補充可能被制裁的船隻包括２５艘超級油輪、１７艘較小的船隻，而每艘超級油輪最多
可裝載２００萬桶石油。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|FOCUS08/06/2020
【FOCUS】「韓流」神話破滅 揭三大深遠影響
|生財有道08/06/2020
《開市Good Morning》溫傑：收租股短線水位不多
|生財有道08/06/2020
【紓困措施】政府派一萬元6月21日接受登記 最快7月8日發放
|興證快訊08/06/2020
新經濟
|生財有道05/06/2020
《股市一周》資金轉炒舊經濟股 港股全周升足五日累飆1808點
|生財有道05/06/2020
《嚟緊炒D乜》亞信科技望炒上10元 中移動入股料本月完成
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰