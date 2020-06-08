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08/06/2020 15:10

【油市博奕】傳美國考慮制裁數十艘與委內瑞拉進行貿易的外國油輪

　　《經濟通通訊社８日專訊》據路透社引述美國官員消息指，美國正考慮對數十艘與委內瑞拉
進行貿易的外國油輪實施制裁，是制裁委內瑞拉總統馬杜羅的最新措施。
　　消息指如果交易活動繼續違反美國的限制，制裁可能在短期內持續，而下一輪制裁將長期實
施。不過行動可能會大幅提高油輪費率，擾亂全球海運貿易。
　　消息補充可能被制裁的船隻包括２５艘超級油輪、１７艘較小的船隻，而每艘超級油輪最多
可裝載２００萬桶石油。（ａｌ）

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